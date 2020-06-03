Приложение StopCovid во Франции скачали 600 тысяч раз за сутки

Приложение StopCovid, которое французские власти создали для выслеживания цепочек заражения коронавирусом, за сутки скачали 600 тысяч раз. Об этом в среду, 3 мая, сообщил государственный секретарь по вопросам цифровых технологий Седрик О. Однако, по его словам, для того, чтобы приложение было эффективным, его должны загрузить «миллионы» французов.

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«Мы очень довольны тем, как прошел запуск приложения, — отметил Седрик О в эфире телеканала France 2. — Мы с самого начала рассчитывали на чувство отвественности французов и сделали важный выбор: установка приложения должна быть исключительно добровольной. (В законе) мы прописали, что никто не может заставить вас установить приложение. Ни продавец, ни ваш работодатель».

Приложение StopCovid, которое стало доступным для скачивания днем во вторник, 2 июня, за сутки вышло на первое место в магазинах App Store и Google Play Store. Его оценка среди пользователей устройств на iOS составила 4,6/5. Это лучше, чем у большинства приложений на платформе.

Приложение, разработанное по заказу французских властей, использует технологию Bluetooth. Устройство запоминает смартфоны, которые находились поблизости с включенным приложением StopCovid за последние 14 дней. В случае, если пользователь более 15 минут был менее чем в метре от человека с подтвержденным коронавирусом, программа уведомляет об этом владельца телефона.

Для того, чтобы сообщить о потенциальном заражении и «сломать» цепочку передачи коронавирусной инфекции, приложение должно быть установлено не только у того, кто мог заразиться COVID-19, но и у подтвержденного носителя коронавируса. Поэтому, как пояснили власти Франции, эффективности приложения можно будет добиться только в случае, если его установят миллионы человек.

Создание StopCovid для борьбы с коронавирусом вызвало оживленные дебаты во Франции. Политики и интернет-активисты опасались, что приложение может узаконить слежку, а также приведет к утечкам конфиденциальных данных. Разработчики StopCovid заверили пользователей, что все сведения собираются и хранятся анонимно и не позволяют властям записывать местоположение или иные данные французов. Авторы приложения также выложили его исходный код в открытый доступ.

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