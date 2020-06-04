Во Франции отменили военный парад 14 июля

Во Франции в этом году отменили военный парад на Елисейских полях 14 июля. Из-за эпидемии коронавируса власти решили отказаться от традиционной торжественной церемонии, собирающей десятки тысячи зрителей. Однако состоится традиционное авиашоу и ограниченная церемония на площади Согласия. Об этом в четверг, 4 июня, объявили в Елисейском дворце.

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Вместо военного парада в День взятия Бастилии состоится военная церемония на площади Согласия, на которой в том числе будут отданы почести медикам, боровшимся с эпидемией коронавируса. В церемонии примут участие около двух тысяч военных и еще 2,5 тысячи гостей.

Пока неизвестно, будет ли эта церемония открыта для публики. В Елисейском дворце обещали принять решение позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Власти обещают, что все санитарные меры и дистанция будут соблюдены.

Жертвами эпидемии коронавируса во Франции стали уже более 29 тысяч человек. По данным Главного управления здравоохранения, в больницах до сих пор остаются 13 514 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 1 210 пациентов — в реанимации.

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