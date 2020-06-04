Звезда фильма «1+1» Омар Си запустил петицию против полицейского насилия

Французский актер Омар Си написал открытое письмо и запустил петицию с призывом бороться против полицейского насилия. Текст обращения публикует в четверг, 4 июня, французское издание L’Obs.

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Звезда фильма «1+1» уже четыре года поддерживает семью француза Адамы Траоре, погибшего в июле 2016 года после задержания в парижском пригороде Бомон-сюр-Уаз. На фоне массовых протестов против полицейского насилия в США во Франции также начались манифестации с требованием справедливости для Адамы Траоре.

«Cмерть Адамы Траоре столь же несправедлива и возмутительна, как смерть Джорджа Флойда. Я рад, что сегодня мы начинаем это понимать. Я рад, что десятки тысяч самых разных людей вышли поддержать близких Адамы Траоре, его братьев и его сестру Ассу», — написал актер.

«Джордж Флойд и Адама Траоре были похожи: оба были чернокожими и высокими, жизни обоих превратились в ад за несколько часов. Просто так. Мой рост — 192 сантиметра, я — чернокожий, я похож на них. Может ли подобное случиться со мной завтра? Может ли подобное случиться со моими детьми? С вашими детьми?», — отмечает Омар Си.

В тексте актер признается, что когда-то сам испытывал ужас и убегал при виде полиции. «Тогда у меня не было включенного микрофона, чтобы сказать, насколько реален этот страх. Страх умереть от рук полицейских. Сегодня я говорю, что этот страх существует уже много лет и передается из поколение в поколение», — пишет он.

«Будем храбрыми, будем бдительным, не будем ждать четыре года, чтобы требовать справедливости. Смерть человека, произошедшая из-за чрезмерного применения силы, должна быть наказана», — призывает актер. Петицию Омара Си, размещенную изданием L’Obs на платформе change.org, за два часа подписали почти 2500 человек.

1 июня Омар Си вышел на акцию протеста в Лос-Анджелесе с плакатом «I can’t breath» («Я не могу дышать»). «Этим постом и этой фотографией я кричу и о справедливости для Адамы Траоре, который погиб так же, как Джордж Флойд. Мир их праху, и пусть ПРАВОСУДИЕ, наконец, восторжествует» — написал актер в Instagram.

Во Франции продолжаются акции протеста против полицейского насилия. Накануне, в среду, около 5000 человек вышли на марш под лозунгом «Я не могу дышать» в Монпелье. Одновременно 2000 человек собрались на акцию в Тулузе. Ее участники, на некоторых из которых были маски с надписью «Я не могу дышать», скандировали: «Правосудие для Адамы».

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