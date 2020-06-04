Звезда фильма «1+1» Омар Си запустил петицию против полицейского насилия
Опубликовано: Отредактировано:
Французский актер Омар Си написал открытое письмо и запустил петицию с призывом бороться против полицейского насилия. Текст обращения публикует в четверг, 4 июня, французское издание L’Obs.
Звезда фильма «1+1» уже четыре года поддерживает семью француза Адамы Траоре, погибшего в июле 2016 года после задержания в парижском пригороде Бомон-сюр-Уаз. На фоне массовых протестов против полицейского насилия в США во Франции также начались манифестации с требованием справедливости для Адамы Траоре.
«Cмерть Адамы Траоре столь же несправедлива и возмутительна, как смерть Джорджа Флойда. Я рад, что сегодня мы начинаем это понимать. Я рад, что десятки тысяч самых разных людей вышли поддержать близких Адамы Траоре, его братьев и его сестру Ассу», — написал актер.
«Джордж Флойд и Адама Траоре были похожи: оба были чернокожими и высокими, жизни обоих превратились в ад за несколько часов. Просто так. Мой рост — 192 сантиметра, я — чернокожий, я похож на них. Может ли подобное случиться со мной завтра? Может ли подобное случиться со моими детьми? С вашими детьми?», — отмечает Омар Си.
В тексте актер признается, что когда-то сам испытывал ужас и убегал при виде полиции. «Тогда у меня не было включенного микрофона, чтобы сказать, насколько реален этот страх. Страх умереть от рук полицейских. Сегодня я говорю, что этот страх существует уже много лет и передается из поколение в поколение», — пишет он.
«Будем храбрыми, будем бдительным, не будем ждать четыре года, чтобы требовать справедливости. Смерть человека, произошедшая из-за чрезмерного применения силы, должна быть наказана», — призывает актер. Петицию Омара Си, размещенную изданием L’Obs на платформе change.org, за два часа подписали почти 2500 человек.
1 июня Омар Си вышел на акцию протеста в Лос-Анджелесе с плакатом «I can’t breath» («Я не могу дышать»). «Этим постом и этой фотографией я кричу и о справедливости для Адамы Траоре, который погиб так же, как Джордж Флойд. Мир их праху, и пусть ПРАВОСУДИЕ, наконец, восторжествует» — написал актер в Instagram.
View this post on Instagram
Hier, à Los Angeles, nous avons marché en paix et solidarité en criant les noms de George, Breonna, Ahmaud et tant d’autres victimes ici aux US. Via ce post et cette photo, je crie aussi le nom d’Adama Traore, qui, en France, le 19 juillet 2016, a perdu la vie de la même façon que George Floyd. Que leurs âmes puissent reposer en paix et que JUSTICE soit enfin faite.
Во Франции продолжаются акции протеста против полицейского насилия. Накануне, в среду, около 5000 человек вышли на марш под лозунгом «Я не могу дышать» в Монпелье. Одновременно 2000 человек собрались на акцию в Тулузе. Ее участники, на некоторых из которых были маски с надписью «Я не могу дышать», скандировали: «Правосудие для Адамы».
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться