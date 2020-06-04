Партия Марин Ле Пен пришла к соглашению с российскими кредиторами.

Крайне правая французская партия «Национальное объединение» и российская компания «Авиазапчасть» пришли к соглашению относительно кредита, полученного партией Ле Пен в «Первом чешско-российском банке» в 2014 году. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

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«Стороны заключили мировое соглашение, которое было одобрено судьей», — заявил агентству 3 июня официальный представитель Арбитражного суда Москвы, где рассматривалось дело. Как отмечает AFP, полный текст соглашения будет опубликован на сайте суда в течение пяти дней.

В начале февраля 2020 года стало известно, что еще в декабре «Авиазапчасть» через суд потребовала от партии Марин Ле Пен вернуть долг в размере более девяти миллионов евро.

Казначей «Национального объединения» Валлеран де Сен-Жюст от комментариев AFP отказался. В феврале он заявлял, что у крайне правой партии «хорошие отношения» с кредитором и что «Национальное объединение» выплачивает кредит. Ранее, в мае 2019 года, в комментарии RFI он также утверждал, что российский кредит будет погашен в срок.

Как написал московский корреспондент издания Ouest-France Поль Гого, побывавший на заседании суда 3 июня, оно длилось двадцать минут. За это время «Авиазапчасть» представила мировое соглашение. Никто из присутствующих в зале представителей «Авиазапчасти» и «Национального объединения» не согласился разговаривать с журналистами.

Affaire de l’emprunt russe du Rassemblement National. Affaire réglée en 20mins par la cour d’arbitrage de Moscou. La société Aviazapchast (détentrice de la dette) a présenté un accord à l’amiable avec le RN sur le réglement de la dette. Personne n’a accepté de commenter. pic.twitter.com/NtZqs95at7 — Paul Gogo (@Paugog) June 3, 2020

Кредит в размере 9,4 млн евро был выдан партии «Национальный фронт» (позднее переименованной в «Национальное объединение») в Первом Чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году. Банк обанкротился в 2016 году. За четыре месяца до банкротства ПЧРБ — в марте 2016 года — долг партии Марин Ле Пен был переуступлен маленькой российской компании «Конти», занимающейся арендой автомобилей на окраине Москвы. «Конти» в свою очередь перепродала кредит французских крайне правых крупной российской компании «Авиазапчасть».

Последние годы партия Марин Ле Пен испытывает серьезные финансовые трудности. В этом году «Национальное объединение» должно возместить государству 4,5 млн евро. Кроме того, французские власти требуют от крайне правой партии возмещения около 11,6 млн евро государственной помощи за парламентскую предвыборную кампанию 2012 года.

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