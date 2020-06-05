Во Франции более тысячи пациентов с COVID-19 остаются в реанимации

Парижская больница Сент-Антуан, принимающая с начала эпидемии пациентов с коронавирусом

Число жертв коронавируса во Франции достигло 29 111 человек. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщила Генеральная дирекция здравоохранения. За последние сутки от последствий коронавируса скончались еще 46 человек.

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В пятницу в отделениях реанимации оставались 1 094 пациента с коронавирусной инфекцией, за сутки это число сократилось на 69 человек. Всего во французских больницах находится 12 696 пациентов с коронавирусом, из них 213 человек были госпитализированы за последние 24 часа.

Самыми затронутыми эпидемией регионами во Франции остаются столичный регион Иль-де-Франс, Гранд-Эст — на востоке, Овернь-Рона-Альпы — на юго-востоке и О-де-Франс — на севере. На эти четыре региона приходится 76% всех тяжелобольных COVID-19.

Генеральная дирекция здравоохранения предупредила, что в ближайшие выходные впервые с начала эпидемии не будет публиковать ежедневные сводки о количестве зараженных и погибших.

По данным ведомства, число зараженных во Франции продолжает стабильно снижаться, также снижается число пациентов в тяжелом состоянии. Однако ведомство предупреждает, что риск заражения по-прежнему остается высоким и рекомендует соблюдать физическую дистанцию и носить маски в общественных местах.

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