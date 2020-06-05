Коронавирус «под контролем»: научный совет предсказал хороший сценарий для Франции

Во Франции эпидемия коронавируса сейчас «под контролем», и если этот «самый благоприятный» сценарий продолжит осуществляться (к чему есть все предпосылки), то уже к середине июля страна сможет позволить себе «поступательное возвращение» к «обычной» жизни. Об этом свидетельствуют данные последнего доклада, подготовленного правительственным Научным советом COVID-19.

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«Вирус продолжает циркулировать, в особенности — в некоторых регионах, но он распространяется с маленькой скоростью. У нас было (…) около 80 000 новых случаев каждый день в начале марта, до объявления карантина, а сегодня мы насчитываем примерно около 1000 случаев», — заявил 5 июня в эфире радио France Inter председатель Научного совета Жан-Франсуа Дельфрэсси.

Он также подчеркнул, что для дальнейшего «контроля над эпидемией» у властей есть «все необходимые инструменты»: тесты, «система изоляции» больных и выявления их контактов, достаточное количество мест в больницах.

Тем не менее, господин Дельфрэсси подчеркнул, что Научный совет подготовил еще три — менее благоприятных — сценария. Все они изложены в последнем докладе Совета, который был представлен президенту и правительству вечером 2 июня, а опубликован 4-го.

Председатель Научного совета COVID-19 Жан-Франсуа Дельфрэсси. Ludovic Marin / POOL / AFP

Разные сценарии

Четвертый сценарий — «потеря контроля над эпидемией», по мнению экспертов Совета, является самым маловероятным. Он потребует от властей «трудных решений», включая необходимость выбора между повторным введением всеобщего карантина и решением других важных «коллективных задач — экономических и социальных», и «будет сопровождаться высокой смертностью» от COVID-19.

Осуществление этого сценария будет означать «провал (в деле) борьбы с эпидемией», отмечается в докладе.

В то же время, в интервью газете Le Parisien профессор Дельфрэсси заявил: «Что бы ни случилось, мы не сможем снова устроить всеобщий карантин во Франции». Он подчеркнул, что «в первый раз» (когда карантин в стране действовал с 17 марта по 11 мая) «это было неизбежно», но «цена оказалась слишком высокой». Введение повторного карантина «безусловно, не одобрит население, экономические последствия будут серьезными, и даже с санитарной точки зрения это нежелательно», — заверил председатель Научного совета, пояснив: «Помимо Covid, есть все остальные болезни, с диагностикой которых (и так) произошло опоздание» из-за карантина.

Третий сценарий предусматривает «прогрессивное, (но более) спокойное возобновление эпидемии»: правда, и при нем тоже «показатели будут ухудшаться без возможности выявления цепочек заражения, не говоря уже о контроле». Он потребует принятия мер на региональном уровне, или, в худшем случае, на национальном.

Второй сценарий — «появление критических кластеров, позволяющее опасаться потери контроля над цепочками заражения и над самой эпидемией» — потребует «строгих», но «локализованных мер».

Наконец, первый сценарий — «наиболее благоприятный»: в целом по стране «эпидемия под контролем», даже при наличии отдельных «локализованных кластеров, которые (тоже) будут контролироваться».

Носите маски, проветривайте помещения

«Мы думаем, что сценарий № 1, то есть сценарий контроля над эпидемией, является наиболее вероятным. Это связано и с результатами карантина, это связано и с тем, что вирус, возможно, чувствителен к определенным формам температуры», — заявил профессор Дельфрэсси в эфире France Inter.

В то же время он попросил «всех сограждан, даже при (осуществлении в стране нынешнего) оптимистического сценария, когда эпидемия контролируется, все-таки продолжать соблюдение определенных мер».

Они перечислены в докладе: «строгое поддержание „барьерных мер“ и „мер контроля“ среди всего населения».

Под «барьерными мерами» подразумевается необходимость соблюдения «физической дистанции» (прежнее название: «социальная дистанция» не рекомендовано к употреблению, согласно решению, принятому в конце мая Французской академией — Прим. RFI), ношения масок в общественных местах «в случае невозможности соблюдения» дистанции. («Все новые знания» о вирусе позволяют «рекомендовать использование масок в общественных местах и в закрытых пространствах и регулярное проветривание закрытых пространств», — говорится в докладе Научного совета, в котором заседает 11 опытных экспертов).

«Меры контроля» докладчики обозначили слоганом ТЕСТИРОВАТЬ-ОТСЛЕЖИВАТЬ-ИЗОЛИРОВАТЬ. Под «отслеживанием» подразумевается выявление всех, кто контактировал с заболевшим человеком.

Несмотря на то, что сейчас «ситуация под контролем», Научный совет на всякий случай предупреждает: власти должны быть хорошо готовы к любому из четырех сценариев.

Среди неблагоприятных факторов указывается «низкий коллективный иммунитет» во Франции, а также по-прежнему малый объем знаний о коронавирусе.

Тем не менее, в докладе приводится несколько важных данных, полученных в стране:

— если среди людей старше 80 лет смертность от COVID-19 составляет 15%, то у людей до 60 лет — 0,3%. Из 28 119 человек, умерших во Франции от коронавируса (это сведения на конец мая), 20 949 были старше 80 лет, а среди тех, кому «до 19 лет», умерло шестеро.

— в случае избыточного веса риск смерти от коронавируса возрастает в среднем в 12 раз;

— средняя смертность от коронавируса во Франции (42,49 на 100 тысяч населения) значительно выше, чем в США (30,02), которые занимают первое место в мире по общему количеству жертв COVID-19.

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