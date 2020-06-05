Как во Франции переболевшие COVID-19 учатся жить заново

Во Франции почти 70 000 заразившихся коронавирусом за время эпидемии прошли лечение в больницах. Многие перенесли болезнь в тяжелой форме, и теперь им предстоит долгий процесс восстановления, который может занять от месяца до года. Как во французских центрах реабилитации переболевшие новой коронавирусной инфекцией учатся жить заново — в материале RFI.

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Постреанимационный синдром

Кома, искусственная вентиляция легких, потеря веса до 15 кг — эти тяжелые испытания, через которые пришлось пройти заболевшим COVID-19, приводят к нарушению многих функций организма.

53-летний Эрве попал в реанимацию 23 марта и провел там три недели. Когда он вышел из комы, то не сразу понял, где находится и что с ним случилось. «Я как будто вернулся с того света», — рассказал он в эфире телеканала France 3. Меньше чем за месяц он похудел на 10 кг. После выписки из больницы он в течение нескольких недель проходил реабилитацию в лечебном центре Отвиля, на востоке Франции. Здесь в свое время находился санаторий, созданный в начале прошлого века для больных туберкулезом. В заведении по-прежнему лечат инфекционные заболевания, но также оказывают последующую помощь при восстановлении.

«Каждый день мы узнаем что-то новое об этой болезни. Я бы даже сказала, что чем дальше мы продвигаемся, тем больше кажется, что мы совсем мало знаем о коронавирусе. Это похоже на уравнение с несколькими неизвестными», — отметила в эфире France 3 директор лечебного центра Отвиля Кристин Пуанте.

Некоторые больные провели в коме почти месяц и после искусственной вентиляции легких вынуждены проходить ежедневные сеансы дыхательных и физических упражнений под строгим наблюдением врачей, которые регулярно проверяют уровень кислорода в крови.

После лечения пациентам приходится заново учиться дышать, глотать, ходить и даже говорить, поскольку болезнь нарушила работу легких, сердца, ослабила мышцы и в целом истощила организм человека.

Постреанимационный синдром у некоторых сопровождается вторичными инфекциями, могут появиться пролежни, флебит и легочная эмболия. Врачи говорят, что для полного восстановления понадобится несколько месяцев.

Длительное восстановление

Вернуться к прежней жизни особенно трудно тем, кто был переведен на лечение в другие города и даже соседние с Францией страны. Пройти через непростое испытание бывшим больным помогают физиотерапевты, трудотерапевты, психологи, диетологи и даже логопеды. Эти специалисты работают над психическими травмами, восстановлением нормального питания, памяти, когнитивных функций и моторики.

«Я когда попал сюда, то не мог даже стакан в руках держать, а через две недели я самостоятельно умываюсь и хожу гулять в лес», — цитирует радиостанция France Bleu пациента кардиологического и пульмонологического центра реабилитации в Пон д'Эри, в бургундском департаменте Юра. С апреля одно крыло этого здания, расположенного в небольшой деревне, окруженной лесом, было выделено под создание специального отделения для приема пациентов, перенесших коронавирус. Всего здесь оборудовали 19 палат.

О том, сколько всего человек находится в реабилитационных центрах по всей Франции, неизвестно. Статистика ведется лишь на региональном уровне. Большой поток пациентов наблюдается лишь в тех департаментах страны, где было зафиксировано самое высокое число зараженных. В конце мая в службе респираторной реабилитации парижской больницы Питье-Сальпетриер газете Libération сообщили, что благодаря всеобщей мобилизации и созданию кризисных центров удалось избежать переполненных палат, хотя в некоторых центрах ситуация была напряженной.

«Складывается такое впечатление, что мы заполняем продырявленное ведро. Пять пациентов выписываются, пятеро поступают. В обычное время мы принимаем в месяц по 20 человек, которые проходят постреанимационную реабилитацию. В апреле месяце их число утроилось», — рассказал газете глава службы Хесус Гонсалес.

Медики говорят, что почти две трети пациентов с коронавирусом, прошедших интенсивную терапию, в течение первого года не выздоравливают на сто процентов. Треть страдает психическими расстройствами и нуждается в специальной реабилитации. Переболевшие коронавирусом проводят в центрах реабилитации в среднем три недели — как правило, не меньше времени, проведенного в реанимации. Однако даже после выписки процесс полного восстановления продолжается в домашних условиях и может занять до года.

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