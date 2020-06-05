Префект полиции Парижа запретил акции против полицейского насилия

2 июня на акцию против полицейского насилия в Париже вышли около 20 тысяч человек

Префект полиции Парижа Дидье Лальман запретил акции протеста против полицейского насилия, запланированные на субботу, 6 июня. Согласно коммюнике, опубликованному префектурой, акции перед посольством США могут «спровоцироватьнарушения общественного порядка» и создают «серьезные санитарные риски». Организаторы протестов заявили, что «мирные» акции состоятся, несмотря на запрет властей.

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Митинги перед посольством США, которое находится в центре Парижа недалеко от резиденции президента Франции, Елисейского дворца, и нижней палаты парламента, Национального собрания, должны были быть посвящены проблеме полицейского насилия в Соединенных Штатах и во Франции. Организатором манифестаций стала французская ассоциация защиты прав африканцев LDNA.

В префектуре полиции сослались на режим чрезвычайного санитарного положения, который запрещает проведение любых массовых мероприятий с участием более чем 10 человек. Как заявили в правоохранительных органах, в случае проведения акции протеста возникнут «серьезные санитарные риски». Кроме того, префектура объяснила запрет опасениями возможного повторения беспорядков, которыми сопровождалась акция в память об Адаме Траоре, прошедшая 2 июня. Тогда протестующие после попытки разгона акции начали строить баррикады и разбили стекла полицейского участка.

Заявители субботних акций протеста отметили, что проведут «мирные» митинги и шествия, несмотря на запрет властей. «Протест — неотъемлемое право, особенно в тот момент, когда насилие, расизм и негрофобия стали нормой», — говорится в заявлении организаторов.

Серия акций протеста против полицейского насилия и расизма в США началась после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе. После митинги солидарности прошли в европейских городах, в том числе в Лондоне и Амстердаме.

В Париже митинг, на который 2 июня вышли около 20 тысяч человек, был связан с делом Адама Траоре, 24-летнего чернокожего француза, который погиб во время задержания жандармами в 2016 году.

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