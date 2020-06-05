Франция опровергла нахождение оппозиционера Гуайдо в своем посольстве в Венесуэле

Париж опроверг информацию, распространенную МИД Венесуэлы, согласно которой оппозиционный лидер Хуан Гуайдо находился в посольстве Франции в столице страны. «Его нет во французской резиденции в Каракасе», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции.

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О том, что Хуан Гуайдо укрылся в посольстве Франции в Каракасе, ранее рассказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас. Он добавил, что полиция не может ворваться на территорию дипломатического представительства и «привести к правосудию» оппозиционера. «Это невозможно», — рассказал министр, попросив Париж выдать его властям.

В Венесуэле режим президента Николаса Мадуро обвиняет Хуана Гуайдо в организации вторжения на территорию страны, которое якобы готовят «враждебные иностранные правительства». Согласно версии властей, политик также вступил в союз с наркоторговцами из Колумбии.

Напомним, в январе 2019 года Хуан Гуайдо, ставший спикером парламента, объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И.о. главы государства его признали правительства 50 стран, в том числе США и Франция. Верховный суд Венесуэлы своим решением аннулировал назначение Гуайдо на пост спикера.

В последнее время отношения между Венесуэлой и Францией обострились. Со 2 мая венесуэльские спецслужбы блокируют улицу, где расположена резиденция французского посла Ромена Надаля. В резиденции отключены электричество, вода и газ.

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