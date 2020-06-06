Акции протеста против полицейского насилия во Франции: фотографии

Протесты против полицейского насилия во Франции AP - Francois Mori

RFI

Во Франции в субботу, 6 июня, прошли акции против полицейского насилия. На митинги и марши, которые прошли во многих городах страны, в том числе в Лионе, Бордо, Ницце и Нанси, вышли тысячи человек. В Париже акции состоялись, несмотря на запрет префектуры полиции. Русская служба RFI собрала фотографии с манифестаций.

Реклама Читать далее Французский художник Dugudus, живущий в Париже, посвятил задержанию Джорджа Флойда свою новую работу AP - Francois Mori В Париже прошли две крупных акции против полицейского насилия: одна из них состоялась на Марсовом поле около Эйфелевой башни AP - Francois Mori Протестная акция должна была пройти также у ворот здания американского посольства в Париже, однако полиция перекрыла соседние улицы и вытеснила митингующих на площадь Согласия REUTERS - CHARLES PLATIAU В Париже на мирные акции вышли несколько тысяч человек. AP - Michel Euler В Лионе протестующие прошли маршем по центру города. Полиция не стала запрещать акцию AFP - JEFF PACHOUD Акции протеста против полицейского насилия прошли в нескольких крупных городах, в том числе в Ницце AFP - VALERY HACHE РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями