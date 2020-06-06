Акции протеста против полицейского насилия во Франции: фотографии
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Во Франции в субботу, 6 июня, прошли акции против полицейского насилия. На митинги и марши, которые прошли во многих городах страны, в том числе в Лионе, Бордо, Ницце и Нанси, вышли тысячи человек. В Париже акции состоялись, несмотря на запрет префектуры полиции. Русская служба RFI собрала фотографии с манифестаций.
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