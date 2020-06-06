Во Франции начались запрещенные акции против полицейского насилия

Во Франции несмотря на запреты префектов полиции начались акции против полицейского насилия. Как сообщает агентство France-Presse в субботу, 6 июня, на митинги и шествия в Париже, Бордо, Лионе и других городах страны вышли тысячи человек.

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В Париже первая акция протеста прошла недалеко от здания американского посольства около площади Согласия. По данным журналистов RFI, на митинг вышли несколько сот человек. Активисты, который держали в руках плакаты в поддержку движения Black lives matter, скандировали «Правосудие!» («Justice!»). Вплотную к диппредставительству США активистам подойти не удалось из-за металлических ограждений, которыми была заблокирована площадь Согласия.

Второй протестный митинг должен начаться на Марсовом поле в 17 часов по местному времени.

Ранее префектура полиции Парижа запретила субботние акции в столице. Префект Дидье Лальман сослался на режим чрезвычайного санитарного положения, который запрещает проведение любых массовых мероприятий с участием более чем 10 человек, а также на риски массовых беспорядков .

В Лионе на шествие против расизма вышли несколько тысяч человек. По данным BFMTV, участники акции протеста, разрешенной полицией, прошлись по улицам центра города. Как сообщает телеканал, манифестация была мирной и прошла без серьезных происшествий. По данным Le Progres, полицейский спецназ CRS все же применил слезоточивый газ после того, как несколько участников акции кинули в них бутылки.

По данным Franceinfo, митинги и шествия состоялись также в Бордо, Нанси, Пуатье и других городах.

Напомним, что 2 июня в Париже состоялась крупная акция протеста в память о 24-летнем Адаме Траоре, который умер в июле 2016 года после жесткого задержания. Шествие, в котором приняли участие около 20 тысяч человек, закончилось столкновениями протестующих с полицией.

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