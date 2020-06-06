Макрон хочет для страны советов: он нашел к кому обратиться по вопросу выхода из кризиса

Эмманюэль Макрон во время эпидемии потерял много процентных пунктов в рейтинге доверия граждан.

Интересную политическую операцию начал на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон. Он встретился с председателями «трех палат» и призвал их поискать решения, которые бы помогли стране перестроиться и добиться успеха «в этот беспрецедентный период истории». На следующей неделе Макрон планирует принять в Елисейском дворце бывших президентов — Саркози, Олланда… Затем — бывших премьеров... Все они должны так или иначе разделить с Макроном часть политической ответственности в трудный период коронакризиса.

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Все это тем более важно для Макрона с учетом того, что кризис наступает на фоне серьезного падения президентского рейтинга.

Согласно данным опроса, проведенного для издания Huffington Post, положительно деятельность президента Эмманюэля Макрона оценивают 28% французов. В то время как деятельность премьер-министра Эдуара Филиппа одобряют 42%. Другой опрос, проведенный для газеты JDD и обнародованный в тот же день, в пятницу, 5 июня, дал схожие цифры: 33% — для Макрона, 39% — для Филиппа.

Возможно, эта тенденция, наблюдаемая в последние месяцы (когда рейтинг президента падает на фоне растущего рейтинга премьера), станет одной из причин для скорой отставки Эдуара Филиппа, которую все «осведомленные источники» ожидают после второго тура муниципальных выборов, в конце июня. Тем более, что они, судя по результатам первого тура, обещают быть провальными для президентской партии «Вперед, Республика!».

Но помимо отставки премьера (которая, впрочем, еще может и не случиться), Макрону явно нужны другие способы демонстрации готовности к «пост-коронавирусным» переменам. Президент впервые четко заявил о своей готовности руководить «глубокими», «структурными» изменениями в стране во время телевизионного обращения к народу 13 апреля. В конце выступления он пообещал согражданам построить (вместе с ними) новое, более справедливое, более сплоченное, более мобилизованное общество, которое будет лучше готово к новым вызовам. «Давайте сумеем перестроиться, выйдем из стандартных схем, идеологических клише — и я первый», — сказал Макрон. И пообещал «дорогим соотечественникам» «лучшие, счастливые дни».

Но пока дни и месяцы ожидаются, в основном, трудные — экономический кризис затронет многих. И Макрону, которого раньше часто называли «Юпитером» (из-за склонности к «авторитарному» (в рамках французских демократических процедур, конечно, правлению) явно не хочет, да и вряд ли сможет в одиночку нести ношу ответственности за грядущие трудности. Поэтому он решил разделить ношу с другими.

Письмо в три палаты

В среду, 3 июня, президент принял в Елисейском дворце председателей «трех палат» — Национального собрания, Сената и Экономического, социального и экологического совета (CESE). Последний — это консультативный орган и для правительства, и для парламента, его заключения обязательны при принятии многих законов. В четверг газета Le Monde опубликовала еще и текст письма президента, которое он написал своим гостям — председателю Сената Жерару Ларше, спикеру Нацсобрания Ришару Феррану и главе CESE Патрику Бернаскони.

«Господин председатель! Эпидемия коронавируса ввергла нашу страну, Европу и мир в чрезвычайную ситуацию», — так начинается это письмо, в котором затем говорится о том, что для выхода из этой экономической и социальной ЧС будет недостаточно привычных решений и институтов.

Для поиска ответов требуется «национальное единство, выход за пределы установившихся порядков, мобилизация всех (людей) доброй воли».

Кризис, вызванный COVID-19, «обязывает нас заново поставить вопросы» относительно наших порядков и приоритетов, «касается ли это вопросов нашей системы здравоохранения, нашей экономической и экологической стратегии, нашего отношения к труду, к организации (системы) власти в нашей стране». «Вот почему, (учитывая) ваш выдающийся статус председателя важнейшего института нашей Республики, я прошу о вашей личной вовлеченности, в этот беспрецедентный период нашей современной истории, — написал Макрон. — Я желаю, чтобы вы смогли провести максимально широкие консультации, чтобы определить и уточнить основные приоритеты, которые в данный момент (…) в первую очередь заботят наших сограждан».

Президент попросил поторопиться: «В течение месяца вы сможете дать мне свои заключения» и, таким образом, внесете свой «вклад в жизненно необходимое (дело) разработки нового плана» для Франции.

Другие «соучастники»

Le Monde сообщает, что по вопросу внесения «вклада» в дело построения плана «новой жизни» президент Макрон намерен обратиться и к другим советчикам»как заявили в Елисейском, уже на следующей неделе планируются встречи с экс-президентами Николя Саркози и Франсуа Олландом, и «может быть даже» с 94-летним Валери Жискар д’Эстеном.

Несколько бывших премьер-министров также будут приглашены к президенту «в ближайшие недели»: уже названы имена Манюэля Вальса и Бернара Казнева, возглавлявших кабмины во время правления президента Олланда.

Кроме того, Макрон планирует провести консультации с представителями «целого ряда» других институтов — в частности, Ассоциации мэров Франции, Ассамблеи департаментов Франции и проч.

После всех этих демаршей оппонентам президента будет сложнее обвинять «Юпитера» Макрона в «республиканском авторитаризме» и нежелании слушать оппонентов.

Другой вопрос, много ли политической пользы Макрону все это принесет — ведь Франция хоть и является республикой, но главным «республиканским институтом» здесь все еще остается Елисейский дворец. Отвечает за все происходящее в стране, главным образом, человек, который его занимает.

И так, вероятно, будет и к следующим выборам — которые состоятся уже меньше, чем через два года.

Если только, конечно, в ходе разработки плана построения прекрасной Франции будущего, архитекторы французской «перестройки» не придут к согласию насчет необходимости «поменять всю систему».

Но вряд ли это именно то, что нужно действующему президенту страны.

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