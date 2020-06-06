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Минобороны Франции сообщило об убийстве в Мали лидера «Аль-Каиды» в Северной Африке

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Глава оборонного ведомства Флоранс Парли
Глава оборонного ведомства Флоранс Парли REUTERS/Benoit Tessier
RFI

На севере Мали убит лидер группировки «Аль-Каида» в странах исламского Магриба Абдельмалек Друкдель. Об этом в пятницу вечером, 5 июня, написала в своем твиттере глава оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.

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«Французские силы при поддержке партнеров 3 июня нейтрализовали эмира „Аль-Каиды в странах исламского Магриба“ Абдельмалека Друкделя и многих его близких сотрудников в ходе операции на севере Мали», — говорится в сообщении.

В общей сложности были убиты пятеро джихадистов. Спецоперация была проведена в 80 км к востоку от населенного пункта Тесалит, возле алжирской границы. В ней было задействовано несколько вертолетов и сухопутные войска.

Во французском военном ведомстве называют убийство Друкделя «символической победой» в борьбе с джихадистами на севере Мали, которая должна дестабилизировать террористические группировки, действующие в регионе.

Французская армия проводит военную операцию «Бархан» на территории Мали, Чада, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигера против исламистских группировок. В операции задействованы 5 100 французских солдат, военные из Великобритании и Эстонии, а также вооруженные силы этих африканских стран.

 

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