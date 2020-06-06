Под Парижем закроется крупнейший морг для жертв коронавируса

Морг, оборудованный на территории склада одного из самых больших европейских продуктовых оптовых рынков в Ренжисе в разгар пандемии коронавируса, закроется в субботу, 6 июня. Как сообщили в префектуре полиции Парижа, эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает улучшаться, а похоронные службы теперь работают в обычном режиме.

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Временный морг на территории одного из складов крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Ренжисе недалеко от Парижа открыли 3 апреля. Решение реквизировать помещение было принято санитарными властями Франции из-за того, что похоронные службы не смогли своевременно организовать похороны и кремацию жертв коронавируса на пике пандемии.

«Снижение темпа распространения COVID-19 во Франции, которое мы наблюдаем уже много недель, продолжается. Похоронные службы региона теперь снова могут справляться с работой в обычном режиме», — говорится в коммюнике префектуры полиции Парижа.

По данным властей, тела умерших во время пандемии коронавируса не отправляли в морг в Ренжисе с 13 мая. Гробы хранили там в ожидании похорон и кремации. Временный морг мог вмещать до 20 тысяч гробов.

В 2003 году один из складов рынка в Ренжисе уже переоборудовали в морг. Тогда смертность резко выросла из-за аномальной жары.

Всего во Франции жертвами пандемии коронавируса стали 29 111 человек.

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