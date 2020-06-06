Французские полицейские обменивались расистскими сообщениями в Facebook. Прокуратура начала расследование

Прокуратура начала предварительное расследование в отношении полицейских, которые обменивались расистскими, гомофобными и сексисткими высказываниями в закрытой группе в Facebook. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает агентство France-Presse. По данным журналистов, в сообществе состоят более семи тысяч сотрудников правоохранительных органов. С 2015 года в группе были опубликованы сотни оскорбительных сообщений.

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Прокуратура Парижа начала предварительное расследование по статьям «публичное расистское оскорбление» и «призывы к ненависти по расовому признаку». По каждому из этих обвинений французское законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч евро, а также года лишения свободы.

О существовании группы «TN Rabiot Police Officiel» стало известно после публикации расследования Streetpress. Согласно описанию сообщества, в нем полицейские должны были обмениваться информацией об «условиях труда» и «миссии» правоохранительных органов. В действительности полицейские публиковали в группе расистские и сексистские шутки. Там также оскорбляли активистов, выступающих против полицейского насилия.

Участников акции в память об умершем после задержания 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, на которую вышли более 20 тысяч человек, члены группы назвали «толпой дерьма».

Как отмечает Streetpress, в некоторых случаях участники группы пытаются напомнить своим коллегам о том, что такие высказывания недопустимы. Однако другие члены сообщества в Facebook отвечали им, что они не в праве решать, «что смешно, а что нет».

Полицейские, состоявшие в группе, предположительно публиковали сообщения под своими настоящими именами. В расследовании журналистов на снимках с экрана фамилии участников группы замазаны черным.

На момент публикации заметки группа в Facebook не была удалена.

О существовании аналогичной группы в Whatsapp также сообщало издание Mediapart. В декабре 2019 года стало известно, что полицейские из Руана обменивались там расистскими сообщениями.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал, что любой полицейский, который позволит себе «расисткое выражение», понесет наказание. Он сделал это заявление во время выступления в Сенате после акций в память об Адаме Траоре. Глава ведомства заявил, что будет «бескомпромиссен» в этом вопросе.

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