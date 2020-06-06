Французское приложение StopCovid скачали более миллиона раз

Приложение StopCovid, разработанное французскими властями для борьбы с распространением коронавируса, скачали более миллиона раз. Об этом утром в субботу, 6 июня, сообщил государственный секретарь по вопросам цифровых технологий Седрик О в эфире радиостанции RMС.

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По словам госсекретаря, за первые несколько дней с запуска StopCovid приложение позволило выявить лишь «чрезвычайно малое» число заражений. Для того, чтобы программа заработала в полную силу, приложение должны скачать миллионы людей. «У нас нет точной цели (по загрузкам приложения — RFI), но мы знаем, что оно с первых скачиваний помогает предотвратить заражения, а также снизить число заболевших и умерших от коронавирусной инфекции», — отметил Седрик О.

Приложение, разработанное по заказу французских властей, использует технологию Bluetooth. Устройство запоминает смартфоны, которые находились поблизости с включенным приложением StopCovid за последние 14 дней. В случае, если пользователь более 15 минут был менее чем в метре от человека с подтвержденным коронавирусом, программа уведомляет об этом владельца телефона.

Для того, чтобы сообщить о потенциальном заражении и «сломать» цепочку передачи коронавирусной инфекции, приложение должно быть установлено не только у того, кто мог заразиться COVID-19, но и у подтвержденного носителя коронавируса.

Еще во время обсуждения приложения во французском парламенте его критики поставили под сомнение безопасность и эффективность технологии. По мнению лидера партии «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона, приложение может поставить под угрозу личные данные французов, хотя его разработчики это отрицают. «Я из тех, кто не хочет, чтобы кто-либо знал, рядом с кем я находился 15 минут!», — заявил он во время дебатов в Национальном собрании. Кроме того, у 23 % французов нет смартфонов, что не позволит им скачать приложение и может снизить его эффективность. В том числе доступ к технологии не смогут получить пожилые жители Франции, которые часто не пользуются продвинутыми мобильными телефонами, однако входят в группу риска при заражении коронавирусной инфекцией.

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