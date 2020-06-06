Церемония в честь 76-й годовщины высадки союзников в Нормандии прошла без ветеранов

Из-за эпидемии коронавируса впервые за 75 лет памятные мероприятия в день высадки союзников в Нормандии прошли 6 июня без участия ветеранов и иностранных делегаций. В церемонии возложения венков приняли участие дипломаты девяти стран. Об этом в субботу, 6 июня, пишет региональная газета Ouest-France.

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6 июня во Франции ежегодно отмечают так называемый «День Д» — годовщину начала высадки в Нормандии союзнических войск, ознаменовавших открытие Западного фронта во Второй мировой войне. Традиционно в этот день на западное побережье Франции съезжаются делегации из разных стран мира, чьи солдаты участвовали в операции.

В этом году из-за пандемии вместо массовых мероприятий в городах Нормандии прошли скромные памятные мероприятия возле монументов погибшим войнам и на военных кладбищах. На официальные церемонии не стали приглашать иностранных гостей и ветеранов.

В субботу днем, 6 июня, состоялось авиашоу с участием пилотажной группы «Патруль де Франс». А в 18 часов 44 минуты память погибших во Второй мировой войне почтут колокольным звоном в разных церквях Франции, Великобритании, Бельгии, США и Канады, чьи военные участвовали 76 лет назад в высадке союзников.

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