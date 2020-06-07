Во Франции за прошедшие сутки зарегистрирована самая низкая смертность от COVID-19

За сутки в больницах Франции от коронавируса скончалось 13 человек. Это самая низкая смертность от COVID-19 с начала эпидемии в стране.

За сутки в больницах Франции от коронавируса скончалось 13 человек, передает в воскресенье, 7 июня, министерство здравоохранения Франции. Это самая низкая суточная смертность от COVID-19 с начала эпидемии в стране.

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С начала эпидемии во Франции от коронавируса скончалось 29 155 пациентов. В больницах с диагнозом COVID-19 находятся 12 461 человек (на 18 меньше, чем накануне). В реанимации остаются 1053 человека (на 6 меньше, чем накануне). Начиная с марта из больниц было выписано 70 842 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Число официально установленных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 153 977 человек, на 343 больше, чем накануне.

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), число умерших по всему миру в результате заражения коронавирусом COVID-19 достигло 402 500 человек.

По числу летальных исходов лидируют США, Великобритания и Бразилия. В США с начала пандемии скончалось 109 800 человек. В Великобритании — более 40 тысяч, в Бразилии — почти 36 тысяч человек.

В ЕС на первом месте по смертности от COVID-19 стоит Италия (33,8 тысяч человек), на втором — Франция.

По количеству смертей Россия занимает 14-е место (по данным российского оперативного штаба, за последние сутки умерли 134 человека, а всего — 5859).

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заражены более 6,9 миллионов человек.

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