Маски и окурки: власти Франции увеличат штрафы за разбрасывание мусора

Во Франции правительство готовится ввести штраф в размере от 135 евро за разбрасывание мусора. Об этом в воскресенье, 7 июня, со ссылкой на государственного секретаря по вопросам экологического перехода Брюн Пуарсон сообщает агентство France-Presse.

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Ожидается, что соответствующий правительственный декрет будет представлен на рассмотрение кабинета министров уже в середине июня. Если его одобрят, штраф за выброшенные в неположенном месте окурки или мусор составит 135 евро. Сейчас его сумма равна 68 евро.

Одним из поводов поспешить с увеличением размера штрафа стал рост санитарных отходов на фоне эпидемии COVID-19. C момента введения карантина во многих странах мира, в том числе и во Франции, экологическая обстановка улучшилась. Однако по мере смягчения карантинных мер на улицах все чаще можно увидеть выброшенные маски и резиновые перчатки. 14 мая на своей странице в Твиттере служба парижских уборщиков опубликовала фотографию с изображением валяющихся на земле масок и перчаток, сопроводив публикацию следующей надписью: «Мы должны им раздать веники, эти люди не достойны масок».

Как передает AFP, согласно новому декрету, штраф в некоторых случаях может возрасти со 135 евро до 375 или даже 750 евро, в случае если на нарушителя будет составлен полицейский протокол.

В министерстве экологического перехода Франции отмечают, что увеличение штрафа вписывается в одобренную еще в 2018 году стратегию развития в стране экономики замкнутого цикла и переработки отходов.

До санитарного кризиса ежемесячно на французских заводах методом сжигания при температуре 800°C уничтожались более 200 миллионов хирургических масок, а ежегодный объем медицинских отходов в стране составлял 700 тысяч тонн. Цена за переработку одной тонны варьировалась от 200 до 1200 евро. В связи с пандемией государство в срочном порядке приняло решение импортировать один миллиард масок, а также активизировать местное производство, однако сами власти признают, что индустрия по их утилизации пока что не приспособлена к новым реалиям.

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