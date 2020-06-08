Близкий к Кремлю евродепутат вошел в совет признанной нежелательной в России НКО

Тьерри Мариани, французский депутат Европарламента от крайне правой партии «Национальное объединение», известный своими поездками в Крым, ДНР и Сирию, вошел в Совет управляющих Европейского фонда за демократию (ЕФД). Эта организация называет своей миссией оказание поддержки демократическим активистам и продвижение прав человека в странах Европейского соседства и на Ближнем Востоке. В марте 2020 ЕФД была признана в России нежелательной организацией.

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О назначении Тьерри Мариани в Совет управляющих брюссельской НКО сообщило издание Mediapart. Как отмечается на сайте самой организации, Совет состоит из 43 членов: представителей 27 стран-членов ЕС, Великобритании, Норвегии, Европейской службы внешнеполитической деятельности, представителя Европейской комиссии, девяти членов Европейского парламента и трех избранных членов, представителей европейского гражданского общества. Совет управляющих, куда входит девять человек, отвечает в том числе за развитие организации.

Европейский фонд за демократию (European Endowment for Democracy), базируется в Брюсселе. Он был создан Евросоюзом в 2013 году «в качестве независимого, дополнительного механизма предоставления быстрой и гибкой технической и финансовой поддержки процессов демократизации и продвижения прав человека в странах Европейского соседства». Деятельность ЕФД финансируют гранты Европейской комиссии, а также большинство стран-членов ЕС.

Моделью для создания НКО послужил в частности «Национальный фонд демократии», основанный в 1983 году Конгрессом США с целью «содействия становлению и развитию демократии и свободы во всем мире». В России он был первым включен в список нежелательных организаций в июле 2015 года.

Европейский фонд за демократию помогает борцам с коррупцией, ЛГБТ-активистам, независимым журналистам и борется с дезинформацией. В 2015 году НКО представила исследование под названием «Как бороться с доминированием Кремля» в русскоязычных СМИ. В марте этого года организация была признана в России нежелательной. В Генпрокуратуре заявили, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Как Тьерри Мариани, крайне правый политик, известный своей активной пророссийской позицией, поездками в Крым и ДНР, а также встречами с Башаром Асадом, мог стать борцом за демократию на постсоветском пространстве? Как объясняет французское издание Mediapart, назначение Мариани в Совет управляющих ЕФД — результат расстановки сил в Европейском парламенте после выборов в 2019 году.

Согласно правилу распределения мандатов по методу Д’Ондта, которое действует в ЕП, одно из девяти мест в Совете положено четвертой по значимости фракции в Европейском парламенте. Сейчас это — объединение европейских популистов «Идентичность и демократия», куда входят евродепутаты от французского «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Против назначения близкого к Кремлю политика выступил евродепутат от правящей во Франции партии «Вперед, Республика» и известный журналист Бернар Гетта, который также вошел в Совет управляющих ЕФД. «Представитель (и не последний) партии, которую не характеризует привязанность к демократическим ценностям, будет заседать в Совете ассоциации, чьей целью является поддержание демократии в соседних с ЕС странах», — заявил он Mediapart.

«Он будет в меньшинстве внутри Совета, поэтому я не думаю, что это изменит направление работы ассоциации», — цитирует Mediapart слова еще одной представительницы Совета управляющих ЕФД, бельгийского евродепутата Марии Арена.

Однако, как говорит Арена, чувствительным остается вопрос доступа к информации. «Необходимо зашифровать некоторую информацию во избежание ее использования в недобросовестных целях, — отметила она. — Мы призвали к крайней осторожности, чтобы защитить людей, которым мы помогаем на месте».

Сам Мариани в комментарии Mediapart назвал свое назначение «логичным» и заявил, что намерен «контролировать, каким образом НКО расходует европейские деньги». Он также отметил, что пропустил первое заседание Совета в декабре 2019 года: «Это доказывает, что я плохо выполняю свою шпионскую работу».

Следующее заседание Совета управляющих ЕФД намечено на 1 июля, но Тьерри Мариани не попадет и на него. В этот день его ждут в России, куда он приедет в качестве международного наблюдателя за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Бывший министр транспорта в правительстве Николя Саркози и и экс-депутат в парламенте Франции от правой партии «Республиканцы» Тьерри Мариани примкнул к партии Марин Ле Пен в январе 2019 года — за несколько месяцев до выборов в Европарламент.

Мариани известен своей активной пророссийской позицией. В бытность депутатом он неоднократно возглавлял парламентские делегации в ходе поездок в Крым. В марте 2018 года Мариани вновь приезжал на полуостров в качестве наблюдателя на президентских выборах. В марте 2019 года политик снова побывал в Крыму для участия «в торжествах по случаю пятилетия со дня присоединения полуострова к России». Он также является сопредседателем ассоциации «Франко-российский диалог», лоббирующей кремлевские интересы во Франции.

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