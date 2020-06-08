Власти Франции накажут предприятия за злоупотребления режимом временной безработицы

Министр труда Франции Мюрьель Пенико пригрозила санкциями предприятиям, злоупотребляющим режимом временной или частичной безработицы. Об этом она рассказала в понедельник, 8 июня, в эфире franceinfo.

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Ранее в министерстве труда констатировали, что некоторые предприятия подают заявки на финансовую помощь в рамках режима временной или частичной безработицы, в то время как фактически их сотрудники являются полностью занятыми и выполняют свои функции удаленно. Режим временной безработицы правительство массово задействовало во Франции в период карантина и санитарного кризиса.

По словам Пенико, к концу лета планируется проверить не менее 50 тысяч заявок. «Мы исходили из того, что нужно доверять (предприятиям — RFI), иначе не удастся спасти миллионы рабочих мест. Но это не исключает проверки постфактум», — заявила министр. Она признала, что в случаях введения особых режимов господдержки всегда находится небольшой процент тех, кто пытается обманным путем получить помощь. «Это незаконно, за этим последуют серьезные административные, финансовые и уголовные санкции. Если будет установлен факт обмана, санкции последуют», — предупредила Пенико.

В министерстве труда уже заявляли о том, что формат государственной помощи, действовавший в период карантина, должен измениться. Ожидается, что во вторник, 9 июня, Пенико проведет совещание с представителями предприятий и профсоюзов, чтобы обсудить ситуацию на рынке труда, а также выработать стратегию для корректировки государственной помощи.

С 1 июня правительство Франции сократило со 100 до 85 процентов финансирование режима временной безработицы, который был задействован для сохранения рабочих мест в период карантина. Временно безработные на предприятиях, подавших заявку в министерство труда, получали 85% «чистой» зарплаты за счет бюджета. Обладателям минимальной зарплаты (порядка 1200 евро) была положена стопроцентная компенсация. В апреле, по данным министерства труда, 8,6 миллионов человек получали такое пособие.

При этом, как заявила Пенико в эфире franceinfo, в некоторых секторах экономики государственная поддержка граждан, оказавшихся в ситуации частичной безработицы, может быть сохранена на «год или два», в зависимости от того, как будет восстанавливаться экономика Франции.

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