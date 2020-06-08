За сутки в больницах Франции от COVID-19 скончались 54 пациента

Число пациентов в реанимациях на понедельник составляет 1024 человека, на 29 меньше, чем накануне. Тем не менее, выросло число новых поступлений в реанимацию: 8 июня туда поступили 23 пациента в тяжелом состоянии. Для сравнения, 1 июня в реанимацию доставили только 9 пациентов.

Тем не менее, количество пациентов в реанимации продолжает стабильно снижаться, сообщили в понедельник, 8 июня в министерстве здравоохранения Франции.

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С начала эпидемии во Франции зарегистрировано 29 209 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Число пациентов в реанимациях на понедельник составляет 1024 человека, на 29 меньше, чем накануне. Тем не менее, выросло число новых поступлений в реанимацию: 8 июня туда поступили 23 пациента в тяжелом состоянии. Для сравнения, 1 июня в реанимацию доставили только 9 пациентов.

Общее число пациентов с диагнозом COVID-19 в больницах Франции к настоящему моменту составляет 12 315 человек. Накануне эта цифра составляла 12 461 человек.

С начала эпидемии были выписаны 71 062 пациента.

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 улучшается в Европе, но в мире в целом — ухудшается. Об этом заявил в понедельник, 8 июня, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже более 7 миллионов случаев коронавируса. Умерло около 409 тысяч больных, выздоровело более 3,1 миллиона человек.

В пятерку стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса входят США, Бразилия, Россия, Великобритания и Индия.

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