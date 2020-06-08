Коррупция и российский допинг: в Париже начался суд по делу экс-главы IAAF Ламина Диака

Судебные слушания по делу бывшего главы Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламина Диака начались в Париже в понедельник, 8 июня.

Реклама Читать далее

Начало судебного процесса было намечено на январь 2020 года, однако его отложили. Одной из причин стало отсутствие показаний одного из ключевых фигурантов дела — скрывающегося в Сенегале сына Диака, занимавшего в структуре IAAF должность советника по вопросам маркетинга и прав. На его арест выдан международный ордер.

Всего по делу проходят 5 фигурантов: Ламин Диак, его сын Папа Массата Диак, бывший юридический советник Диака-старшего Хабиб Сиссе, экс-глава антидопинговой службы IAAF Габриэль Долле, экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и бывший старший тренер сборной России по группе выносливости Алексей Мельников. На слушании 8 июня присутствовали лишь Диак-старший, Сиссе и Долле.

Сенегальцу Ламину Диаку, которому 7 июня исполнилось 87 лет, предъявлены обвинения в активной и пассивной коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег в составе организованной преступной группы. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф. На первом слушании рассматривалась лишь часть обвинений, посвященная коррупции. Ожидается, что показания самого Диака заслушают в среду, 10 июня.

Адвокат, представляющий интересы Диака-младшего, попытался вновь отсрочить рассмотрение дела из-за отсутствия еще двух его адвокатов, находящихся в Дакаре и не имеющих возможности приехать в Париж из-за пандемии коронавируса. Суд отклонил ходатайство, отметив, что Папе Массате Диаку одного представителя достаточно.

***

Диак-старший возглавлял Международную легкоатлетическую федерацию с 1999 года по 2015. Он был задержан в ноябре 2015 года после того, как Национальная финансовая прокуратура Франции начала в отношении него следствие по заявлению Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Прокуратура Франции обвиняет его в получении взятки в размере 3,45 миллионов евро в обмен на сокрытие факта употребления допинга. По версии следствия, Ламин Диак пошел на сделку с тогдашним президентом Всероссийской федерации легкой атлетики и казначеем IAAF Валентином Балахничевым и, посредством заключения спонсорских контрактов и через продажи прав на трансляции, получил от россиян деньги в обмен на «снисходительность» антидопинговой службы IAAF к российским спортсменам. Средства пошли на финансирование политических кампаний в Сенегале, в том числе предвыборной кампании президента этой страны Маки Салла. А легкоатлеты, в пробах которых были обнаружены запрещенные вещества, сохранили возможность принять участие в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и в московском чемпионате мира-2013.

В марте 2019 года Франция также выдала международный ордер на арест экс-главы ВФЛА Валентина Балхничева и бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова. Они также проходят по делу Диака и на слушании 8 июня отсутствовали. Балахничев ранее отказывался являться на допросы во Францию, чтобы не «разделить участь Ламина Диака, который там с 2015 года находится под арестом».

***

До того, как заняться спортивным администрированием и возглавить IAAF, Ламин Диак работал налоговым инспектором и увлекался сначала футболом, а затем и легкой атлетикой. В 1958 году он даже завоевал титул чемпиона Франции по прыжкам в длину. Работу в спортивных ассоциациях различного уровня он совмещал с должностями в Сенегале: в разные годы Диак был мэром Дакара, вице-президентом Национального собрания и госсекретарем по вопросам спорта.

В понедельник, 8 июня, сенегальские газеты посвятили первые полосы делу Ламина Диака. Большинство сенегальских спортсменов и функционеров считают его невиновным. «Благодаря Ламину Диаку у нас были чемпионы, Он сумел дать африканскому спорту должное место, особенно в структуре IAAF», — приводит одна из газет комментарий генерального секретаря Федерации легкой атлетики Сенегала Жана Гоми.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться