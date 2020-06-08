«Не очень быстро»: министр здравоохранения Франции призвал к осторожности при снятии карантина

Снятие ограничений на передвижение и открытие общественных мест во Франции не должно быть поспешным, считает министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Такое заявление он сделал в понедельник, 8 июня, во время посещения лаборатории по тестированию на COVID-19 в парижском пригороде Аржантей.

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«Ситуация улучшилась и продолжает улучшаться, но еще слишком рано терять бдительность», — произнес министр. «Конечно, я понимаю нетерпение и ожидания тех, кто хочет как можно быстрее вернуться к обычной жизни. Но между моментом снятия карантина и моментом, когда мы увидим, как это отразится на развитие эпидемии, должно пройти от 10 до 15 дней», — добавил он.

Так министр прокомментировал начало второй фазы постепенного выхода из карантина, которая началась 2 июня во Франции. Напомним, что страна была поделена на две зоны: «зеленую», где было разрешено открыть кафе и рестораны, спортзалы, отели и туристические комплексы, и «оранжевую», где открытие этих заведений планируется не ранее 22 июня.

«Нужно быть осторожными и не давать никакого шанса вирусу вновь распространиться», — подчеркнул Оливье Веран, который считает, что «война против коронавируса еще не окончена».

11 мая в стране был снят всеобщий строгий карантин, после чего ученики младших классов смогли вернуться в школы, были открыты магазины, и разрешено перемещение граждан в радиусе 100 километров от места жительства. После этого число госпитализаций с диагнозом COVID-19 и летальных исходов болезни продолжило снижаться. Тем не менее, после объявления второй фазы снятия карантина 2 июня во Франции запрещаются собрания более 10 человек, по всей стране закрыты музеи, театры и кинотеатры, сохраняются ограничения на пересечение границ.

Перед снятием карантинных мер правительство обещало обеспечить возможность проводить до 700 тысяч тестов на COVID-19 в неделю. «На сегодняшний день мы не проводим 700 тысяч тестов, так как вирус распространяется очень медленно», — прокомментировал в понедельник это обещание министр здравоохранения. Число проводимых в стране тестов «меняется каждую неделю, но в среднем это около 300 тысяч», пояснил Веран. По его информации, вирус находят у менее чем 2% протестированных граждан (в период эпидемии это число доходило до 25%).

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