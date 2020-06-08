Полицейское насилие во Франции: тревожная статистика и поручения Макрона

В 2019 году во Франции зафиксирован рост числа жалоб граждан на действия полиции, в том числе на применение насилия. Тревожная статистика содержится в опубликованных 8 июня ежегодных отчетах Генеральной инспекции национальной полиции и уполномоченного по правам человека Жака Тубона. Как сообщило AFP, накануне президент Эмманюэль Макрон провел серию консультаций по проблемам, связанным с профессиональной этикой в полиции. В субботу более 23 000 человек вышли во Франции на акции против расизма и полицейского насилия.

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Французский президент потребовал от правительства «ускорить» разработку предложений по усовершенствованию деонтологического кодекса профессиональной деятельности правоохранительных органов. Об этом сообщили France-Presse в Елисейском дворце после воскресных консультаций, которые Макрон провел с премьер-министром Эдуаром Филиппом, главой МВД Кристофом Кастанером, министром юстиции Николь Беллубе.

6 июня более 23 000 человек (более 5000 — в Париже) вышли во Франции на акции против расизма и полицейского насилия. 2 июня порядка 20 000 человек приняли участие акции памяти Адамы Траоре, который скончался во время жесткого задержания жандармами в июле 2016 года. Участники этой акции, которая сопровождалась беспорядками, требовали справедливого следствия и суда по делу о гибели 24-летнего чернокожего француза.

От главы МВД президент Макрон потребовал отчета о работе по реформированию правил профессиональной этики полицейских. О необходимости этой реформы глава государства говорил еще в январе по итогам многомесячного противостояния полиции и движения «желтых жилетов». Кристофу Кастанеру также предстоит разобраться с чередой скандальных разоблачений, связанных с недопустимыми высказываниями некоторых полицейских в социальных сетях и закрытых групповых чатах в мессенджерах.

Министру юстиции Макрон поручил обратить особое внимание на дело о гибели Адамы Траоре.

Число дел против полицейских выросло на 24% в 2019 году

Резкий рост числа расследований по жалобам на действия стражей порядка зафиксирован в 2019 году, сообщает в своем отчете Генеральная инспекция национальной полиции IGPN (служба собственной безопасности). Число расследований выросло почти на 24%: в прошлом году IGPN работала по 1 460 новым уголовным делам в отношении полицейских. Больше половины из них были возбуждены по жалобам на необоснованное применение насилия, отмечает агентство AFP, которое ознакомилось с отчетом.

Беспрецедентное число дел — 868 — было возбуждено по статье о «преднамеренном насилии» со стороны полицейских (рост за год составил 41%, +256 дел по сравнению с 2018 годом). Почти 40% жалоб касались действий стражей порядка в ходе манифестаций. 13% — проверок документов и дорожного контроля. 14% — поведения полицейских в отношении задержанных. Глава службы СБ Брижит Жюльен настаивает на том, что факт сам расследования ни в коем случае не должен восприниматься как «презумпция виновности» полицейских.

Значительное число дел касается применения резиновых пуль против манифестантов. С начала движения «желтых жилетов» в конце 2018 года в инспекцию IGPN поступило для расследования почти 400 уголовных дел о полицейском насилии. 130 дел возбуждено по фактам тяжелых увечий. 274 дела были расследованы и переданы юстиции для решения вопроса о передаче в суд.

Омбудсмен о пятикратном росте числа жалоб на полицию

«Кризис доверия (к правоохранителям) и рост насилия», применяемого полицейскими, отмечает уполномоченный по правам человека во Французской республике. В ежегодном отчете, опубликованном 8 июня, Жак Тубон сообщает, что в 2019 году получил 1 957 жалоб, касающихся вопросов профессиональной этики полицейских. За пять лет число таких жалоб выросло в пять (!) раз, отмечает омбудсмен. В 2014 году их было всего 702, два года назад — уже более полутора тысяч. Больше половины жалоб поступила на полицейских, 17% составили жалобы на жандармов, чуть меньше жаловались на тюремных надзирателей.

Как отмечает омбудсмен, почти треть (27%) жалоб касаются применения насилия стражами порядка. Гораздо меньше жалуются на несоблюдение процедур (16%), отказы в приеме заявлений (13%), неуместные высказывания (12%) или предвзятость в ходе полицейского вмешательства или расследования (10%). Жак Тубон, правда, признается, что в подавляющем числе случаев (89%) проверки по жалобам не подтверждают нарушений профессиональной этики.

Французский омбудсмен в 2019 году критиковал целый ряд приемов, применяемых полицией во время массовых манифестаций, выступал против использования резиновых пуль, а также выражал «обоснованные сомнения» в необходимости использования шумовых гранат.

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