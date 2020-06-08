Перейти к основному контенту
#Беларусь
# Подкаст RFI
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Полицейское насилие во Франции: тревожная статистика и поручения Макрона

Опубликовано: Отредактировано:

Hundreds of demonstrators gather on the Champs de Mars as the Eiffel Tower is seen in the background during a demonstration in Paris, France, Saturday, June 6, 2020, to protest against the recent killing of George Floyd, a black man who died in police custody in Minneapolis, U.S.A., after being restrained by police officers on May 25, 2020. Further protests are planned over the weekend in European cities, some defying restrictions imposed by authorities because of the coronavirus pandemic. (AP Photo/Francois Mori)
Hundreds of demonstrators gather on the Champs de Mars as the Eiffel Tower is seen in the background during a demonstration in Paris, France, Saturday, June 6, 2020, to protest against the recent killing of George Floyd, a black man who died in police custody in Minneapolis, U.S.A., after being restrained by police officers on May 25, 2020. Further protests are planned over the weekend in European cities, some defying restrictions imposed by authorities because of the coronavirus pandemic. (AP Photo/Francois Mori) AP - Francois Mori
Дмитрий Гусев

В 2019 году во Франции зафиксирован рост числа жалоб граждан на действия полиции, в том числе на применение насилия. Тревожная статистика содержится в опубликованных 8 июня ежегодных отчетах Генеральной инспекции национальной полиции и уполномоченного по правам человека Жака Тубона. Как сообщило AFP, накануне президент Эмманюэль Макрон провел серию консультаций по проблемам, связанным с профессиональной этикой в полиции. В субботу более 23 000 человек вышли во Франции на акции против расизма и полицейского насилия.

Реклама

Французский президент потребовал от правительства «ускорить» разработку предложений по усовершенствованию деонтологического кодекса профессиональной деятельности правоохранительных органов. Об этом сообщили France-Presse в Елисейском дворце после воскресных консультаций, которые Макрон провел с премьер-министром Эдуаром Филиппом, главой МВД Кристофом Кастанером, министром юстиции Николь Беллубе.

6 июня более 23 000 человек (более 5000 — в Париже) вышли во Франции на акции против расизма и полицейского насилия. 2 июня порядка 20 000 человек приняли участие акции памяти Адамы Траоре, который скончался во время жесткого задержания жандармами в июле 2016 года. Участники этой акции, которая сопровождалась беспорядками, требовали справедливого следствия и суда по делу о гибели 24-летнего чернокожего француза.

От главы МВД президент Макрон потребовал отчета о работе по реформированию правил профессиональной этики полицейских. О необходимости этой реформы глава государства говорил еще в январе по итогам многомесячного противостояния полиции и движения «желтых жилетов». Кристофу Кастанеру также предстоит разобраться с чередой скандальных разоблачений, связанных с недопустимыми высказываниями некоторых полицейских в социальных сетях и закрытых групповых чатах в мессенджерах

Министру юстиции Макрон поручил обратить особое внимание на дело о гибели Адамы Траоре.

Число дел против полицейских выросло на 24% в 2019 году

Резкий рост числа расследований по жалобам на действия стражей порядка зафиксирован в 2019 году, сообщает в своем отчете Генеральная инспекция национальной полиции IGPN (служба собственной безопасности). Число расследований выросло почти на 24%: в прошлом году IGPN работала по 1 460 новым уголовным делам в отношении полицейских. Больше половины из них были возбуждены по жалобам на необоснованное применение насилия, отмечает агентство AFP, которое ознакомилось с отчетом.

Беспрецедентное число дел — 868 — было возбуждено по статье о «преднамеренном насилии» со стороны полицейских (рост за год составил 41%, +256 дел по сравнению с 2018 годом). Почти 40% жалоб касались действий стражей порядка в ходе манифестаций. 13% — проверок документов и дорожного контроля. 14% — поведения полицейских в отношении задержанных. Глава службы СБ Брижит Жюльен настаивает на том, что факт сам расследования ни в коем случае не должен восприниматься как «презумпция виновности» полицейских.

Значительное число дел касается применения резиновых пуль против манифестантов. С начала движения «желтых жилетов» в конце 2018 года в инспекцию IGPN поступило для расследования почти 400 уголовных дел о полицейском насилии. 130 дел возбуждено по фактам тяжелых увечий. 274 дела были расследованы и переданы юстиции для решения вопроса о передаче в суд.

Омбудсмен о пятикратном росте числа жалоб на полицию

«Кризис доверия (к правоохранителям) и рост насилия», применяемого полицейскими, отмечает уполномоченный по правам человека во Французской республике. В ежегодном отчете, опубликованном 8 июня, Жак Тубон сообщает, что в 2019 году получил 1 957 жалоб, касающихся вопросов профессиональной этики полицейских. За пять лет число таких  жалоб выросло в пять (!) раз, отмечает омбудсмен. В 2014 году их было всего 702, два года назад — уже более полутора тысяч. Больше половины жалоб поступила на полицейских, 17% составили жалобы на жандармов, чуть меньше жаловались на тюремных надзирателей.

Как отмечает омбудсмен, почти треть (27%) жалоб касаются применения насилия стражами порядка. Гораздо меньше жалуются на несоблюдение процедур (16%), отказы в приеме заявлений (13%), неуместные высказывания (12%) или предвзятость в ходе полицейского вмешательства или расследования (10%). Жак Тубон, правда, признается, что в подавляющем числе случаев (89%) проверки по жалобам не подтверждают нарушений профессиональной этики.

Французский омбудсмен в 2019 году критиковал целый ряд приемов, применяемых полицией во время массовых манифестаций, выступал против использования резиновых пуль, а также выражал «обоснованные сомнения» в необходимости использования шумовых гранат.  

 

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.