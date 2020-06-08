«Франция — не США»: глава МВД запретил полицейским удушающие приемы при задержаниях

В понедельник, 8 июня, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер дал пресс-конференцию, которая должна была стать ответом на массовые манифестации протеста против расизма и полицейского насилия. Он объявил о мерах по борьбе с расизмом среди работников сил правопорядка, а также запретил применение удушающих захватов при задержании нарушителей.

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Глава МВД Франции начал свое выступление словами о гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. «Задержание длилось 8 минут 46 секунд – за это время была задушена наша человечность», – произнес Кристоф Кастанер. Поэтому он вполне понимает и разделяет массовые выступления против расизма и полицейского насилия, которые начались по всему миру. «Лозунги манифестантов находят отклик в моем сердце, – сказал министр, – Но я хочу вам напомнить, что Франция – это не США».

По словам главы МВД, французские силы правопорядка борются не только с преступлениями и терроризмом, но и с расизмом. Поэтому ему особенно тяжело слышать оскорбления в адрес полицейских, а «иногда и больше, чем оскорбления». В своей речи министр посчитал необходимым «защитить честь работников полиции» и одновременно объявил о том, что отныне не потерпит никаких проявлений расизма в рядах силовиков.

«В пятницу я дал распоряжение – ни один замеченный в расизме полицейский не должен носить форму, каждое подозрение в расизме должно быть наказано», – заявил Кристоф Кастанер.

«Мы реагируем мгновенно и систематически»

Признав факты расистского поведения среди полицейских и жандармов, глава МВД привел конкретные примеры. «Каждым конкретным случаем займется юстиция, и все они будут наказаны», – пообещал он.

Кроме этого, Кристоф Кастанер объявил о конкретных мерах по борьбе с расизмом в рядах стражей порядка. В частности, он предложил сотрудничество с ассоциациями, борющимися против расизма во Франции, и пообещал придать огласке результаты всех внутренних расследований против полицейских, которые были замечены в подобных нарушениях.

«Никто не должен рисковать жизнью во время задержания»

Как объявил министр внутренних дел Франции, полицейским и жандармам отныне запрещены методы задержания, которые представляют опасность для жизни и здоровья. Так, метод захвата за шею, т.н. удушающий прием, будет запрещен, и его больше не будут преподавать в школах полиции. «Если при задержании приходится кого-то удерживать на земле, то силам правопорядка запрещено держать его за шею», – сказал Кристоф Кастанер.

Каждый год полицейские и жандармы будут должны проходить переобучение методам задержания, без которого они больше не смогут продолжать работать.

«Я успокоюсь, только когда 100% общества будет позитивно реагировать» на полицию

Во время своего выступления Кристоф Кастанер упомянул об опросе общественного мнения, который провел университет Савойи-Монблан в 2019 году. Согласно этому опросу, 85% французов имеет положительное мнение о работниках полиции. Столько же опрошенных считают их поведение во время задержания корректным. «Но я успокоюсь, только когда 100% населения Франции будет позитивно отвечать на эти вопросы», – заявил Кристоф Кастанер.

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