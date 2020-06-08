Монастырь Ле Корбюзье, современное искусство в лесу, зоопарк с гориллами: 12 путешествий по Франции
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Власти призывают французов провести летние каникулы внутри страны. Что будет с границами внутри Евросоюза, пока неясно, зато в самой Франции со 2 июня отменили ограничения на поездки, и планировать путешествие можно уже сейчас. Анна Строганова выбрала двенадцать небанальных мест для путешествия или короткой вылазки этим летом — от савойской церкви в горах с витражами Шагала и мозаикой Фернана Леже до виллы под Парижем, спроектированной основоположником финского дизайна Алваром Аалто.
Рядом с Парижем
В названии региона Иль-де-Франс не зря есть слово «île» — остров. Парижский регион чем-то похож на остров сокровищ. Здесь множество живописных деревень с фермами, амбарами, мельницами и голубятнями, несколько королевских замков с роскошными парками и садами или, например, лес Фонтенбло — гигантский заповедник с тематическими экскурсиями. Мы выбрали лишь две не самые известные идеи для прогулок рядом с Парижем, но не стоит забывать — они неисчерпаемы.
Дом Жана Кокто в Мийи-Ля-Форе
Драматург, художник и поэт Жан Кокто купил этот трехэтажный каменный дом после войны, в 1947 году, вместе со своим любовником, молодым актером Жаном Маре и прожил в нем последние 17 лет жизни. Дом постройки начала XVII века, расположенный неподалеку от Фонтенбло, десять лет назад стал музеем.
Три комнаты в доме сохранились, как при жизни Жана Кокто. Гостиная, спальня и кабинет поэта 40 лет оставались заперты на ключ — до тех пор, пока в начале 2000-х дом не купил Пьер Берже, французский меценат и друг Кокто, горевший идеей создания музей. После смерти Берже в 2017 году музей ненадолго закрылся, но в прошлом году получил региональное финансирование.
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SAISON 2020 La maison Jean Cocteau sera ouverte du 30 mai au 1er novembre 2020. Le samedi et le dimanche, de 14H à 18H (dernière entrée à 17H30). Accès gratuit du 30 mai au 12 juillet, visite limitée aux jardins, verger et RDC de la maison. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans dans l'enceinte du site. Salon de thé et boutique fermés.
В Мийи-ля-Форе непременно стоит ехать, чтобы увидеть еще и часовню XII века Сен-Блез-де-Семпл, куда молиться святому Блезу Исцелителю приходили больные проказой. Жан Кокто расписал часовню по просьбе мэрии за несколько лет до смерти, в 1959-м. Здесь же, в часовне, он и похоронен.
Мийи-ля-Форе — столица французской перечной мяты. В средние века в регионе находились лепрозории, и травы использовали для производства лекарств. Сегодня чаи, леденцы и сиропы из мяты продают в местных лавках и на рынках, где мята встречается даже в колбасе.
►►Подробнее об истории перечной мяты в Мийи-ля-Форе можно прочитать здесь.
Музей вновь открылся для посетителей 30 мая и будет работать по выходным с 14 до 18 часов. До 12 июля прием посетителей будет бесплатным, обещают на сайте дома-музея. Маски обязательны для всех посетителей старше 11 лет.
Скандинавский дизайн в часе езды от Парижа — вилла Алвара Аалто, одного из главных архитекторов XX века
Дом Луи Карре в Базош-сюр-Гийон в 45 километрах от Парижа был построен основоположником финского дизайна Алваром Аалто в период с 1957 по 1959 годы.
Бретонский адвокат, коллекционер и галерист Луи Карре был хорошо знаком с Ле Корбюзье. Однако для возведения собственного дома мрачным бетонным конструкциям французского архитектора он предпочел беленый кирпич, шартрский песчаник и дерево финна Аалто.
После долгой переписки финский архитектор и французский галерист встретились на Венецианской биеннале и быстро нашли общий язык. Строительство дома началось осенью 1957 года. Стройкой руководила говорившая по-французски жена Алвара Аалто Элисса.
Все внутреннее убранство, включая мебель из разных пород дерева, медные и бронзовые дверные ручки и лампы, тоже было придумано и спроектировано Аалто.
Дом принимает посетителей начиная с 30 мая — группами не больше восьми человек и в масках. Резервация обязательна.
https://maisonlouiscarre.fr/mlc/visites/
Фахверковые танцующие дома Труа, музей инструментов и церковь XIII века в Шаурсе
Фахверковыми домами во Франции известен прежде всего Эльзас, но посмотреть на них можно и в полутора часах езды от Парижа — в Труа (регион Шампань-Арденны). Ансамбль разноцветных танцующих домов с деревянными балками XVI века — один из наиболее интересных и хорошо сохранившихся во всей Франции. Помимо фахверковых домов Труа прекрасен своими узкими средневековыми улицами и несколькими готическими церквями с коллекцией витражей.
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Музей инструментов и рабочей мысли, расположенный в особняке XVI века, еще один повод приехать в Труа. Здесь собрана коллекция из 12 тысяч инструментов XVII, XVIII и XIX веков. В марте в музее должна была открыться выставка, посвященная швейным инструментам. Посетителям обещали показать неизвестные предметы из коллекции — утюги, уголки, булавки и шпильки. Карантин помешал этим планам, и пока выставочные объекты показывают в инстаграме.
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Needle workers are waiting patiently, but in the meantime, we continue to show you some pieces. Today, the seamstress ! Did you know, sewing was once primarily for men. Called master tailors, they were the only ones who could make and sell all kinds of clothes for men, women and children. After many battles, the seamstresses finally got rights and recognition. The seamstress played a fundamental role in the economic development of the 18th century and in the idea that fashion is naturally the responsibility of women. . . Les travailleuses de l'aiguille attendent patiemment, mais en attendant, on continue de vous les faire découvrir. Aujourd'hui, c'est au tour des couturières ! Le saviez-vous, la couture était une activité autrefois principalement réservée aux hommes. Appelés maître-tailleurs, ils étaient les seuls à pouvoir confectionner et vendre toutes sortes d’habits d’hommes, de femmes et d’enfants. Après de nombreuses batailles, les couturières obtiendront des droits et une reconnaissance. La couturière a joué un rôle fondamental dans le développement économique du XVIIIème siècle et dans l’idée que la mode relève naturellement des femmes. #maisondeloutil #troyes #museum #france #french #mopo #outil #oldtools #antiquetools #vintagetools #toolporn #picoftheday #toolsofthetrade #artisan #crafts #tools #craftsman #handtools #seam #seamstress #couture #needlework #needle #exhibit
Рядом с Труа в небольшом городке Шаурс, известном прежде всего одноименным сыром, есть церковь XIII века. В крипте церкви святого Иоанна Крестителя находится удивительная скульптура начала XVI века «Положение во гроб» (1515 год). Фигуры чуть выше человеческого роста стоят в полумраке крипты, у входа стражники, на потолке ангелы — символ Воскресения. Имя скульптора до сих не известно. Осталось лишь прозвище — Maître de Chaource, «Шаурский мастер», и неподтвержденная версия, что, возможно, им был некий Жак Башо.
Труа отлично подойдет и для более консюмеристского досуга. Рядом с городом расположены три больших аутлета, а по всей округе разбросаны шампанские виноградники, где продают недорогое шампанское и наливают гостям.
«Ветер лесов» — 45-километровый маршрут по тропам современного искусства
На востоке Франции, в 40 км от Вердена, шесть небольших лотарингских деревень объединились в арт-проект под названием «Ветер лесов» (Le Vent des Forêts). Семь маршрутов, 45 километров лесных троп и более ста объектов современного искусства, расставленных по всему лесу.
Начиная с 1997 года, художники из разных стран мира расставляют в лесной чаще и вдоль тропинок скульптуры, призывающие задуматься о глобальном и вечном. Гигантский глобус из металлолома и прочих отходов, шар из остроконечных деревянных прутьев под названием «Теорема диктаторов», «автобиографический» надгробный памятник из синего гранита — здесь есть, на что посмотреть.
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Avec "Globe", @maartenvandeneynde posait déjà en 2013 à Vent des Forêts la question désormais criante d'actualité des déchets, de leur collecte et du sens à donner à l'accumulation des objets qui ont perdu leur utilité. A méditer, avant d'agir.⠀ ⠀ #sculpture #artresidency #rando #nature #forest #hiking #countryside #wildernessculture #artofvisuals #visualsofnature #folkscenery #contemporaryart #meuse #grandest #meusetourisme #grandest_focus_on #destinationlorraine ⠀⠀⠀⠀⠀ #publicart #artlovers #lorraine #lorrainevousreveler #coupdecœurgrandest #exploregrandest #mongrandest
В прошлом году китайский художник Лю-Болин сделал для «Ветра лесов» сжатый литой кулак Iron First высотой в три с половиной метра и весом в десять тонн.
Гулять по лесу и рассматривать объекты современного искусства можно каждый день, без выходных и совершенно бесплатно.
Край золотых камней — маленькая Тоскана на юге Божоле
Россыпь деревень на юге Божоле называют «Маленькой французской Тосканой». Край золотых камней — название местности звучит похоже на название детской книги. Дома здесь построены из известняка местной породы с окисью железа, придающей камню мерцающий золотистый оттенок.
Одна из самых красивых из 39 деревень в округе — средневековая деревушка Уан (Oingt), расположенная в 30 километрах от Лиона и внесенная в список самых красивых деревень Франции. От средневекового города сохранились часовня и башня XI века, откуда открывается панорамный вид на долину и виноградники. Деревня известна живущими здесь художниками, арт-галереями, мастерскими и, конечно, дегустациями божоле.
Сен-Мартен-ля-Плен — зоопарк с гориллами и ассоциация по спасению диких животных в неволе
Зоопарки сегодня обоснованно вызывают как минимум смешанные чувства, но этот точно заслуживает внимания. Зоологический парк в Сен-Мартен-ля-Плене (коммуне, находящей между Лионом и Сент-Этьен) был открыт в 1972 году супругами Пьером и Элианой Тивийонами (Pierre et Éliane Thivillon).
Сейчас зоопарк в Сен-Мартен-ля-Плене, где живут 1200 животных, принимает 170 тысяч посетителей в год.
Зоологи-любители, Тивийоны всегда были без ума от больших обезьян, особенно горилл, и за 45 лет смогли собрать в Сен-Мартен-ля-Плене 12 особей — что редкость для европейского зоопарка. Самая известная из горилл, Дижит, была воспитана Тивийонами и 19 лет прожила в семье Пьера и Элианы. 76-летний Пьер Тивийон во всех репортажах местных телеканалов появляется в обнимку с любимыми обезьянами, а Дижит и вовсе называет «дочкой».
У Тивийонов нет детей, поэтому о будущем зоопарка он всегда говорит со слезами на глазах, но надеется передать дело своей жизни команде, в которой сегодня работают уже 40 человек.
Еще один проект Пьера Тивийона — ассоциация Тonga Terre d’Accueil, спасающая диких животных, брошенных или изъятых у частных лиц, из цирков и лабораторий. Сегодня в Сен-Мартен-ля-Плене в специальных вольерах, находящихся отдельно от зоопарка, живут 300 спасенных животных — львов, тигров, обезьян и гиен. Их, правда, посетителям не показывают.
Зоопарк открылся после карантина, но принимает не больше 600 посетителей одновременно.
https://www.espace-zoologique.com/actualites/reouverture-parc-mai-2020.html
Монастырь Ле Корбюзье
Одна из самых известных построек Ле Корбюзье во Франции — комплекс «Жилая единица», многоквартирный дом в Марселе. Выходцам с постсоветского пространства бетонная коробка с разноцветными пятнами балконов неизменно напоминает архитектуру родных городов. Гораздо менее известен построенный знаменитым французом доминиканский монастырь Сент-Мари де Ля Турет (Sainte-Marie de La Tourette), входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь был возведен в конце 1950-х в Эве (Éveux), в 25 километрах от Лиона. Ле Корбюзье следовал замыслу «разместить в тишине людей молитвы и учения и построить для них церковь».
Серое здание из грубого бетона в последнюю очередь похоже на монастырь — скорее на советский ядерный институт, но тем оно и интересно. Построенный по типу классического монастыря — замкнутый прямоугольный двор-клуатр с двумя ярусами келий — Сент-Мари де Ля Турет стал последней большой работой Ле Корбюзье.
Экскурсии по Сент-Мари де Ля Турет по вторникам и субботам проводят сами монахи. Количество посетителей ограничено девятью. Маски, а также предварительная запись по электронной почте обязательны: accueil@couventdelatourette.fr
https://www.couventdelatourette.fr
La Fabuloserie — ар-брют на берегу реки в 100 километрах от Орлеана
Крохотная деревня Диси в департаменте Йонна в центре Франции известна двумя вещами:
♦ здесь гостил у бабушки писатель Мишель Уэльбек;
♦ здесь в 1983 году в идиллической глуши на берегу реки французский архитектор и коллекционер Ален Бурбонне (Alain Bourbonnais) создал необычный дом-музей ар-брюта с непереводимым названием la Fabuloserie.
Ален Бурбонне — близкий друг французского художника Жана Дюбюффе (Jean Dubuffet). Последний в 1945 году придумал термин «ар-брют» — грубое, необработанное искусство — для обозначения собранной им коллекции предметов искусства, сделанных людьми, не имеющими отношения к искусству: самоучками, заключенными, душевнобольными или детьми.
Впечатлившись коллекцией Дюбюффе, Бурбонне решил собрать собственную. Из своего дома и сада в Диси Бурбонне создал сюрреалистичное пространство, наполненное объектами ар-брюта.
Французский специализированный журнал Beaux-Arts называет коллекцию Алена Бурбонне «первой коллекцией народного сельского искусства во Франции».
Сегодня музеем занимаются дочери Алена Бурбонне, Аньес и Софи.
Музей вновь открылся после карантина 21 мая. Бронирование визита по электронной почте обязательно: fabuloserie89@gmail.com
1 Rue des Canes 89120 Dicy
Средневековый Сент-Эмильон — катакомбы, мощеные улицы и виноградник из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Сент-Эмильон в первую очередь ассоциируется с виноградниками, но это еще и красивый средневековый город в 45 минутах езды от Бордо. Он был основан в VIII веке бенедиктинским монахом-отшельником Эмильоном, укрывшимся в пещере. Легенда гласит, что Эмильон терпеть не мог красное вино.
Виноградник Сент-Эмильон первым попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже двадцать лет назад. 48 винных магазинов в округе подтверждают, что не случайно.
Савойская церковь Нотр-Дам-де-Тут-Грас на высоте 1000 метров c мозаикой Леже и витражами Шагала
Плато Асси в Верхней Савойе когда-то было главным во Франции пристанищем для больных туберкулезом. В 1920-е здесь начали строить туберкулезные санатории — горный воздух славился своими терапевтическими свойствами. Католический священник Жан Девеми (Jean Devémy) из лильской епархии, которого назначили капелланом в одном из санаториев, в строительстве церкви в этой отдаленной горной местности видел дело своей жизни.
Скромное здание церкви из камня местной породы в 1938 году начал строить савойский архитектор Морис Новарина (Maurice Novarina). Стараниями Жана Девеми оно превратилось в одну из самых красивых и необычных церквей Франции. Девеми с помощью друга, священника и художника Мари-Алена Кутюрье, удалось привлечь к проекту главных художников эпохи — Шагала, Матисса, Леже, Руо, Боннара.
Монументальная мозаика на фасаде Нотр-Дам-де-Тут-Грас (Notre-Dame-de-toute-Grâce) выполена Фернаном Леже.
К церкви ведет удивительной красоты дорога, петляющая в горах.
Окрестности Ниццы, удаленные от побережья
Приехать на Лазурный берег и удалиться от побережья в гористую местность — идея, заслуживающая внимания. « Arrière pays niçois » — то есть буквально «тот край Ниццы, что позади» — это множество построенных на вершинах холмов деревень с покатыми мощеными улицами, романскими церквями и типичными прованскими пейзажами.
В одной из самых красивых деревень региона — средневековой Сейян (Seillans) — последние 12 лет жизни жил художник Макс Эрнст после возвращения во Францию из США.
Расположенная на высоте почти 1200 метров церковь Нотр-Дам-де-Миракль (Notre-Dame-des-Miracles, La Madonne d'Utelle) святилища Утельской Мадонны интересна своей архитектурой и историей. По легенде первая часовня была построена на этом месте примерно в 850 году — испанскими моряками, которым во время бури явилась Дева Мария и указала на гору, возвышавшуюся над долиной. С тех пор святилище стало местом паломничества. Часовню, разрушенную во время революции, восстановили в 1806 году.
Архипелаг Шозе — приливы, отливы и белый песок
Архипелаг Шозе в 17 километрах по морю от нормандского Гранвиля географически считается частью Нормандских островов. Они находятся северней и являются коронными владениями Британской короны, не будучи при этом частью Великобритании.
Шозе — это 365 островков, видных при отливе, и 52 при приливе. Самый большой из них, Гранд-Иль, семь километров в длину и пять в ширину, живет без автомобилей, в ритме приливов и отливов.
Прозрачная вода, белый песок — на Гранд-Иле есть шесть пляжей, три из которых открыты для туристов. В местном туристическом офисе обещают, что на островах можно увидеть морскую фауну: дельфинов, тюленей и птиц.
От Гранвиля (в 40 км от Мон-Сен-Мишель) до Шозе с апреля по октябрь несколько раз в день ходит катер. Путь по воде занимает час в одну сторону.
https://www.manchetourisme.com/chausey
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