Монастырь Ле Корбюзье, современное искусство в лесу, зоопарк с гориллами: 12 путешествий по Франции

Власти призывают французов провести летние каникулы внутри страны. Что будет с границами внутри Евросоюза, пока неясно, зато в самой Франции со 2 июня отменили ограничения на поездки, и планировать путешествие можно уже сейчас. Анна Строганова выбрала двенадцать небанальных мест для путешествия или короткой вылазки этим летом — от савойской церкви в горах с витражами Шагала и мозаикой Фернана Леже до виллы под Парижем, спроектированной основоположником финского дизайна Алваром Аалто.

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Рядом с Парижем

В названии региона Иль-де-Франс не зря есть слово «île» — остров. Парижский регион чем-то похож на остров сокровищ. Здесь множество живописных деревень с фермами, амбарами, мельницами и голубятнями, несколько королевских замков с роскошными парками и садами или, например, лес Фонтенбло — гигантский заповедник с тематическими экскурсиями. Мы выбрали лишь две не самые известные идеи для прогулок рядом с Парижем, но не стоит забывать — они неисчерпаемы.

Дом Жана Кокто в Мийи-Ля-Форе

Дом Жана Кокто в Мийи-Ля-Форе. AFP - FRANCOIS GUILLOT

Драматург, художник и поэт Жан Кокто купил этот трехэтажный каменный дом после войны, в 1947 году, вместе со своим любовником, молодым актером Жаном Маре и прожил в нем последние 17 лет жизни. Дом постройки начала XVII века, расположенный неподалеку от Фонтенбло, десять лет назад стал музеем.

Три комнаты в доме сохранились, как при жизни Жана Кокто. Гостиная, спальня и кабинет поэта 40 лет оставались заперты на ключ — до тех пор, пока в начале 2000-х дом не купил Пьер Берже, французский меценат и друг Кокто, горевший идеей создания музей. После смерти Берже в 2017 году музей ненадолго закрылся, но в прошлом году получил региональное финансирование.

В Мийи-ля-Форе непременно стоит ехать, чтобы увидеть еще и часовню XII века Сен-Блез-де-Семпл, куда молиться святому Блезу Исцелителю приходили больные проказой. Жан Кокто расписал часовню по просьбе мэрии за несколько лет до смерти, в 1959-м. Здесь же, в часовне, он и похоронен.

Мийи-ля-Форе — столица французской перечной мяты. В средние века в регионе находились лепрозории, и травы использовали для производства лекарств. Сегодня чаи, леденцы и сиропы из мяты продают в местных лавках и на рынках, где мята встречается даже в колбасе.

►►Подробнее об истории перечной мяты в Мийи-ля-Форе можно прочитать здесь.

Музей вновь открылся для посетителей 30 мая и будет работать по выходным с 14 до 18 часов. До 12 июля прием посетителей будет бесплатным, обещают на сайте дома-музея. Маски обязательны для всех посетителей старше 11 лет.

http://www.maisoncocteau.net

Скандинавский дизайн в часе езды от Парижа — вилла Алвара Аалто, одного из главных архитекторов XX века

Дом Луи Карре в Базош-сюр-Гийон под Парижем, спроектированный Алваром Аалто. © maisonlouiscarre.fr

Дом Луи Карре в Базош-сюр-Гийон в 45 километрах от Парижа был построен основоположником финского дизайна Алваром Аалто в период с 1957 по 1959 годы.

Бретонский адвокат, коллекционер и галерист Луи Карре был хорошо знаком с Ле Корбюзье. Однако для возведения собственного дома мрачным бетонным конструкциям французского архитектора он предпочел беленый кирпич, шартрский песчаник и дерево финна Аалто.

После долгой переписки финский архитектор и французский галерист встретились на Венецианской биеннале и быстро нашли общий язык. Строительство дома началось осенью 1957 года. Стройкой руководила говорившая по-французски жена Алвара Аалто Элисса.

Все внутреннее убранство, включая мебель из разных пород дерева, медные и бронзовые дверные ручки и лампы, тоже было придумано и спроектировано Аалто.

Дом принимает посетителей начиная с 30 мая — группами не больше восьми человек и в масках. Резервация обязательна.

https://maisonlouiscarre.fr/mlc/visites/

Фахверковые танцующие дома Труа, музей инструментов и церковь XIII века в Шаурсе

Фахверковыми домами во Франции известен прежде всего Эльзас, но посмотреть на них можно и в полутора часах езды от Парижа — в Труа (регион Шампань-Арденны). Ансамбль разноцветных танцующих домов с деревянными балками XVI века — один из наиболее интересных и хорошо сохранившихся во всей Франции. Помимо фахверковых домов Труа прекрасен своими узкими средневековыми улицами и несколькими готическими церквями с коллекцией витражей.

Музей инструментов и рабочей мысли, расположенный в особняке XVI века, еще один повод приехать в Труа. Здесь собрана коллекция из 12 тысяч инструментов XVII, XVIII и XIX веков. В марте в музее должна была открыться выставка, посвященная швейным инструментам. Посетителям обещали показать неизвестные предметы из коллекции — утюги, уголки, булавки и шпильки. Карантин помешал этим планам, и пока выставочные объекты показывают в инстаграме.

Рядом с Труа в небольшом городке Шаурс, известном прежде всего одноименным сыром, есть церковь XIII века. В крипте церкви святого Иоанна Крестителя находится удивительная скульптура начала XVI века «Положение во гроб» (1515 год). Фигуры чуть выше человеческого роста стоят в полумраке крипты, у входа стражники, на потолке ангелы — символ Воскресения. Имя скульптора до сих не известно. Осталось лишь прозвище — Maître de Chaource, «Шаурский мастер», и неподтвержденная версия, что, возможно, им был некий Жак Башо.

Труа отлично подойдет и для более консюмеристского досуга. Рядом с городом расположены три больших аутлета, а по всей округе разбросаны шампанские виноградники, где продают недорогое шампанское и наливают гостям.

«Ветер лесов» — 45-километровый маршрут по тропам современного искусства

Китайский художник Лю-Болин сделал для «Ветра лесов» сжатый литой кулак Iron First высотой в три с половиной метра и весом в десять тонн. © ventdesforets.com

На востоке Франции, в 40 км от Вердена, шесть небольших лотарингских деревень объединились в арт-проект под названием «Ветер лесов» (Le Vent des Forêts). Семь маршрутов, 45 километров лесных троп и более ста объектов современного искусства, расставленных по всему лесу.

Начиная с 1997 года, художники из разных стран мира расставляют в лесной чаще и вдоль тропинок скульптуры, призывающие задуматься о глобальном и вечном. Гигантский глобус из металлолома и прочих отходов, шар из остроконечных деревянных прутьев под названием «Теорема диктаторов», «автобиографический» надгробный памятник из синего гранита — здесь есть, на что посмотреть.

В прошлом году китайский художник Лю-Болин сделал для «Ветра лесов» сжатый литой кулак Iron First высотой в три с половиной метра и весом в десять тонн.

Гулять по лесу и рассматривать объекты современного искусства можно каждый день, без выходных и совершенно бесплатно.

Ventdesforets.com

Край золотых камней — маленькая Тоскана на юге Божоле

Деревня Уан в Краю золотых камней на юге Божоле — в 30 километрах от Лиона. © beaujolais.com

Россыпь деревень на юге Божоле называют «Маленькой французской Тосканой». Край золотых камней — название местности звучит похоже на название детской книги. Дома здесь построены из известняка местной породы с окисью железа, придающей камню мерцающий золотистый оттенок.

Одна из самых красивых из 39 деревень в округе — средневековая деревушка Уан (Oingt), расположенная в 30 километрах от Лиона и внесенная в список самых красивых деревень Франции. От средневекового города сохранились часовня и башня XI века, откуда открывается панорамный вид на долину и виноградники. Деревня известна живущими здесь художниками, арт-галереями, мастерскими и, конечно, дегустациями божоле.

Сен-Мартен-ля-Плен — зоопарк с гориллами и ассоциация по спасению диких животных в неволе

Хозяин зоопарка в Сен-Мартен-ля-Плен Пьер Тивийон с воспитанной им гориллой Дижит в 2018 году. AFP - PHILIPPE DESMAZES

Зоопарки сегодня обоснованно вызывают как минимум смешанные чувства, но этот точно заслуживает внимания. Зоологический парк в Сен-Мартен-ля-Плене (коммуне, находящей между Лионом и Сент-Этьен) был открыт в 1972 году супругами Пьером и Элианой Тивийонами (Pierre et Éliane Thivillon).

Сейчас зоопарк в Сен-Мартен-ля-Плене, где живут 1200 животных, принимает 170 тысяч посетителей в год.

Зоологи-любители, Тивийоны всегда были без ума от больших обезьян, особенно горилл, и за 45 лет смогли собрать в Сен-Мартен-ля-Плене 12 особей — что редкость для европейского зоопарка. Самая известная из горилл, Дижит, была воспитана Тивийонами и 19 лет прожила в семье Пьера и Элианы. 76-летний Пьер Тивийон во всех репортажах местных телеканалов появляется в обнимку с любимыми обезьянами, а Дижит и вовсе называет «дочкой».

У Тивийонов нет детей, поэтому о будущем зоопарка он всегда говорит со слезами на глазах, но надеется передать дело своей жизни команде, в которой сегодня работают уже 40 человек.

Еще один проект Пьера Тивийона — ассоциация Тonga Terre d’Accueil, спасающая диких животных, брошенных или изъятых у частных лиц, из цирков и лабораторий. Сегодня в Сен-Мартен-ля-Плене в специальных вольерах, находящихся отдельно от зоопарка, живут 300 спасенных животных — львов, тигров, обезьян и гиен. Их, правда, посетителям не показывают.

Зоопарк открылся после карантина, но принимает не больше 600 посетителей одновременно.

https://www.espace-zoologique.com/actualites/reouverture-parc-mai-2020.html

Монастырь Ле Корбюзье

Доминиканский монастырь Сент-Мари де Ля Турет (Sainte-Marie de La Tourette), спроектированный Ле Корбюзье и входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. © Wikipedia

Одна из самых известных построек Ле Корбюзье во Франции — комплекс «Жилая единица», многоквартирный дом в Марселе. Выходцам с постсоветского пространства бетонная коробка с разноцветными пятнами балконов неизменно напоминает архитектуру родных городов. Гораздо менее известен построенный знаменитым французом доминиканский монастырь Сент-Мари де Ля Турет (Sainte-Marie de La Tourette), входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь был возведен в конце 1950-х в Эве (Éveux), в 25 километрах от Лиона. Ле Корбюзье следовал замыслу «разместить в тишине людей молитвы и учения и построить для них церковь».

Серое здание из грубого бетона в последнюю очередь похоже на монастырь — скорее на советский ядерный институт, но тем оно и интересно. Построенный по типу классического монастыря — замкнутый прямоугольный двор-клуатр с двумя ярусами келий — Сент-Мари де Ля Турет стал последней большой работой Ле Корбюзье.

Экскурсии по Сент-Мари де Ля Турет по вторникам и субботам проводят сами монахи. Количество посетителей ограничено девятью. Маски, а также предварительная запись по электронной почте обязательны: accueil@couventdelatourette.fr

https://www.couventdelatourette.fr

La Fabuloserie — ар-брют на берегу реки в 100 километрах от Орлеана

Музей Алена Бурбонне в центре Франции La Fabuloserie. © La Fabuloserie

Крохотная деревня Диси в департаменте Йонна в центре Франции известна двумя вещами:

♦ здесь гостил у бабушки писатель Мишель Уэльбек;

♦ здесь в 1983 году в идиллической глуши на берегу реки французский архитектор и коллекционер Ален Бурбонне (Alain Bourbonnais) создал необычный дом-музей ар-брюта с непереводимым названием la Fabuloserie.

Ален Бурбонне — близкий друг французского художника Жана Дюбюффе (Jean Dubuffet). Последний в 1945 году придумал термин «ар-брют» — грубое, необработанное искусство — для обозначения собранной им коллекции предметов искусства, сделанных людьми, не имеющими отношения к искусству: самоучками, заключенными, душевнобольными или детьми.

Впечатлившись коллекцией Дюбюффе, Бурбонне решил собрать собственную. Из своего дома и сада в Диси Бурбонне создал сюрреалистичное пространство, наполненное объектами ар-брюта.

Французский специализированный журнал Beaux-Arts называет коллекцию Алена Бурбонне «первой коллекцией народного сельского искусства во Франции».

Сегодня музеем занимаются дочери Алена Бурбонне, Аньес и Софи.

Музей вновь открылся после карантина 21 мая. Бронирование визита по электронной почте обязательно: fabuloserie89@gmail.com

1 Rue des Canes 89120 Dicy

www.fabuloserie.com

Средневековый Сент-Эмильон — катакомбы, мощеные улицы и виноградник из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Вид на Сент-Эмильон с высоты птичьего полета. AFP - MEHDI FEDOUACH

Сент-Эмильон в первую очередь ассоциируется с виноградниками, но это еще и красивый средневековый город в 45 минутах езды от Бордо. Он был основан в VIII веке бенедиктинским монахом-отшельником Эмильоном, укрывшимся в пещере. Легенда гласит, что Эмильон терпеть не мог красное вино.

Виноградник Сент-Эмильон первым попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже двадцать лет назад. 48 винных магазинов в округе подтверждают, что не случайно.

Савойская церковь Нотр-Дам-де-Тут-Грас на высоте 1000 метров c мозаикой Леже и витражами Шагала

Церковь Нотр-Дам-де-Тут-Грас с мозаикой Фернана Леже на фасаде. © Anya Stroganova

Плато Асси в Верхней Савойе когда-то было главным во Франции пристанищем для больных туберкулезом. В 1920-е здесь начали строить туберкулезные санатории — горный воздух славился своими терапевтическими свойствами. Католический священник Жан Девеми (Jean Devémy) из лильской епархии, которого назначили капелланом в одном из санаториев, в строительстве церкви в этой отдаленной горной местности видел дело своей жизни.

Внутреннее убранство церкви Нотр-Дам-де-Тут-Грас, построенной для больных туберкулезом. © Anya Stroganova

Скромное здание церкви из камня местной породы в 1938 году начал строить савойский архитектор Морис Новарина (Maurice Novarina). Стараниями Жана Девеми оно превратилось в одну из самых красивых и необычных церквей Франции. Девеми с помощью друга, священника и художника Мари-Алена Кутюрье, удалось привлечь к проекту главных художников эпохи — Шагала, Матисса, Леже, Руо, Боннара.

Монументальная мозаика на фасаде Нотр-Дам-де-Тут-Грас (Notre-Dame-de-toute-Grâce) выполена Фернаном Леже.

К церкви ведет удивительной красоты дорога, петляющая в горах.

Окрестности Ниццы, удаленные от побережья

Средневековая деревня Сейян, входящая в список самых красивых деревень Франции. © les-plus-beaux-villages-de-france.org

Приехать на Лазурный берег и удалиться от побережья в гористую местность — идея, заслуживающая внимания. « Arrière pays niçois » — то есть буквально «тот край Ниццы, что позади» — это множество построенных на вершинах холмов деревень с покатыми мощеными улицами, романскими церквями и типичными прованскими пейзажами.

В одной из самых красивых деревень региона — средневековой Сейян (Seillans) — последние 12 лет жизни жил художник Макс Эрнст после возвращения во Францию из США.

Расположенная на высоте почти 1200 метров церковь Нотр-Дам-де-Миракль (Notre-Dame-des-Miracles, La Madonne d'Utelle) святилища Утельской Мадонны интересна своей архитектурой и историей. По легенде первая часовня была построена на этом месте примерно в 850 году — испанскими моряками, которым во время бури явилась Дева Мария и указала на гору, возвышавшуюся над долиной. С тех пор святилище стало местом паломничества. Часовню, разрушенную во время революции, восстановили в 1806 году.

Архипелаг Шозе — приливы, отливы и белый песок

Один из островков архипелага Шозе. AFP - VALERY HACHE

Архипелаг Шозе в 17 километрах по морю от нормандского Гранвиля географически считается частью Нормандских островов. Они находятся северней и являются коронными владениями Британской короны, не будучи при этом частью Великобритании.

Шозе — это 365 островков, видных при отливе, и 52 при приливе. Самый большой из них, Гранд-Иль, семь километров в длину и пять в ширину, живет без автомобилей, в ритме приливов и отливов.

Прозрачная вода, белый песок — на Гранд-Иле есть шесть пляжей, три из которых открыты для туристов. В местном туристическом офисе обещают, что на островах можно увидеть морскую фауну: дельфинов, тюленей и птиц.

От Гранвиля (в 40 км от Мон-Сен-Мишель) до Шозе с апреля по октябрь несколько раз в день ходит катер. Путь по воде занимает час в одну сторону.

https://www.manchetourisme.com/chausey

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