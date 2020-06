Монастырь Ле Корбюзье, современное искусство в лесу, зоопарк с гориллами: 12 путешествий по Франции

View this post on Instagram

Needle workers are waiting patiently, but in the meantime, we continue to show you some pieces. Today, the seamstress ! Did you know, sewing was once primarily for men. Called master tailors, they were the only ones who could make and sell all kinds of clothes for men, women and children. After many battles, the seamstresses finally got rights and recognition. The seamstress played a fundamental role in the economic development of the 18th century and in the idea that fashion is naturally the responsibility of women. . . Les travailleuses de l'aiguille attendent patiemment, mais en attendant, on continue de vous les faire découvrir. Aujourd'hui, c'est au tour des couturières ! Le saviez-vous, la couture était une activité autrefois principalement réservée aux hommes. Appelés maître-tailleurs, ils étaient les seuls à pouvoir confectionner et vendre toutes sortes d’habits d’hommes, de femmes et d’enfants. Après de nombreuses batailles, les couturières obtiendront des droits et une reconnaissance. La couturière a joué un rôle fondamental dans le développement économique du XVIIIème siècle et dans l’idée que la mode relève naturellement des femmes. #maisondeloutil #troyes #museum #france #french #mopo #outil #oldtools #antiquetools #vintagetools #toolporn #picoftheday #toolsofthetrade #artisan #crafts #tools #craftsman #handtools #seam #seamstress #couture #needlework #needle #exhibit