Во Франции выделят 15 миллиардов евро для поддержки авиастроения

В министерстве экономики и финансов Франции во вторник, 9 июня, объявили план долгосрочной финансовой поддержки авиастроительного сектора на сумму 15 миллиардов евро.

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По словам министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, государство выделит 15 миллиардов евро, чтобы помочь сектору преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, и продолжить свое развитие.

В ходе пресс-конференции в министерстве экономики и финансов 9 июня Ле Мэр заявил, что символически «вводится режим чрезвычайной ситуации по спасению нашего (французского — RFI) авиастроения, чтобы его конкурентоспособность была наиболее высокой, а уровень выбросов углеродов — самым низким в XXI веке».

Министр подчеркнул, что без экстренной господдержки отрасль могла бы потерять до «трети рабочих мест» в нынешнем кризисе. В отрасли занято в общей сложности 300 000 человек. Авиастроение обеспечивает значительную долю французского экспорта (положительный внешнеторговый баланс отрасли составляет 34 млрд евро). По словам Ле Мэра, нынешний кризис «остановил» поступательное развитие отрасли в течение последних 30 лет.

Глава европейского концерна Airbus Гийом Фори, со своей стороны, отметил, что сегодня перед мировым лидером авиастроения и главным конкурентом американского Boeing попросту «встал вопрос выживания». Во Франции на предприятиях Airbus работает 48 000 человек. Самолеты европейского концерна составляют 45% мирового флота средне- и дальнемагистральных пассажирских лайнеров. А французская машиностроительная компания Safran обеспечивает двигателями 70% всех среднемагистральных самолетов в мире.

Брюно Ле Мэр подчеркнул, что в объявленный пакет госпомощи на 15 млрд евро входят 7 миллиардов, уже выплаченных холдингу Air France-KLM. Также сообщается, что от 500 миллионов до одного миллиарда будет выделено на поддержку и развитие малых и средних авиационных и авиастроительных компаний. 300 миллионов евро планируется пустить развитие технологий производства и его роботизацию.

Отдельно отмечается важность работы над повышением экологических страндартов в авиастроении и сокращением объема вредных выбросов. Предполагается, что в общей сумме 3 миллиарда евро пойдут на финансирование научных исследований в этой области, 1,5 миллиарда из них планируется направить на разработку к 2035 году самолета с нейтральным уровнем углеродных выбросов.

Кроме того, для предприятий авиастроительного сектора французской экономики сохранятся особые меры, введенные с началом пандемии — возможность получения займов под государственное поручительство и гарантии поддержки экспорта.

Останется в силе и режим частичной временной безработицы. Как напоминает AFP, из-за пандемии коронавируса во Франции почти треть специалистов, занятых научно-исследовательской и конструкторской работой в сфере авиации, оказались под угрозой сокращения.

Министр обороны Франции Флоранс Парли также заявила о том, что для помощи авиастроительному сектору оборонное ведомство проведет запланированные на более поздний срок закупки военных летательных аппаратов уже этим летом. Ожидается, что сумма госзаказов составит около 600 миллионов евро. Об аналогичном намерении, как сообщает AFP, заявили и в МВД Франции — там планируют приобрести самолеты и вертолеты на сумму около 200 миллионов.

Ранее власти Франции объявляли о выделении 18 миллиардов евро на поддержку туристического сектора экономики, а также 8 миллиардов — на спасение автомобильной промышленности в нынешнем мировом кризисе, вызванном пандемией.

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