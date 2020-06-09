За сутки от COVID-19 во Франции скончались 87 человек

Продолжает снижаться общее число госпитализированных с коронавирусной инфекцией, а также число пациентов в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 87 человек, сообщило во вторник вечером, 9 июня, Главное управление здравоохранения Франции. В отделениях реанимации впервые с начала эпидемии пациентов стало менее тысячи, продолжает снижаться и общее число госпитализированных с диагнозом COVID-19.

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За прошедшие сутки во французских больницах от последствий коронавирусной инфекции скончалось еще 53 пациента. Из домов престарелых и медико-социальных учреждений поступили данные о смерти 34 человек. С начала эпидемии в марте от COVID-19 во Франции умерли 29 296 человек (18 912 — в больницах, 10 384 — в домах престарелых).

Продолжает снижаться общее число госпитализированных с коронавирусной инфекцией, а также число пациентов в тяжелом состоянии. В отделениях реанимации сейчас находится 955 человек (сутками ранее их было более тысячи). В больницах с диагнозом COVID-19 остается уже менее 12 тысяч пациентов: 11 961 (на 354 меньше, чем накануне).

Французский Минздрав также сообщает, что за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 403 человек. Общее число зараженных с начала эпидемии в стране выросло до 154 591 человек.

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