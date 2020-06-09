По всей Франции тысячи человек вышли на акции протеста в память о Джордже Флойде

Парижская акция протеста против расизма и в память о Джордже Флойде 9 июня 2020 года.

В разных городах Франции этим вечером проходят массовые акции протеста против расизма и в память о Джордже Флойде, чернокожем жителе Миннеаполиса, погибшем во время задержания полицией. 9 июня — день похорон Джорджа Флойда, в Хьюстоне началась церемония прощания.

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В Париже акция протеста началась в 18.00 по местному времени на площади Республики. Ее инициировала ассоциация SOS Racisme с призывом почти память Джорджа Флойда и «бороться с расизмом в полиции». Собравшиеся почтили память погибшего американца и на восемь минут 46 секунд преклонили колено — ровно столько полицейский Дерек Шовин удерживал колено на шее Флойда, прижимая его к земле.

8'46" de silence place de la République en hommage à George Floyd pic.twitter.com/tnZxgTmIou — Antoine Marette (@antoine_marette) June 9, 2020

Еще одна крупная французская ассоциация по борьбе с расизмом Licra призвала каждого, «где бы он ни находился, прекратить всякую деятельность на восемь минут 46 секунд».

К парижской акции присоединились все крупные левые политические партии, несколько профсоюзов, студенческие ассоциации и организации, а также главные правозащитные НКО страны.

Среди политических лидеров, вышедших на площадь Республики, присутствовал глава французской соцпартии Оливье Фор, зеленый евродепутат и бывший кандидат в президенты Янник Жадо, глава крайне левой «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон и один из лидеров французских коммунистов Фабьен Руссель.

Акция протеста в Париже — против полицейского насилия и в память о Джордже Флойде, 9 июня 2020 года. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Аналогичные акции проходят этим вечером в Лилле, Гренобле, Амьене, Орлеане Дижоне, Пуатье и других французских городах. Официально массовые собрания в период пандемии запрещены, однако в МВД Франции заявили, что не будут разгонять и задерживать протестующих.

Накануне глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил о мерах по борьбе с расизмом в рядах сотрудников полиции, а также запретил применение удушающих захватов при задержании нарушителей.

Днем ранее президент страны Эмманюэль Макрон провел серию консультаций по проблемам, связанным с профессиональной этикой в полиции, и поручил министру юстиции поручил обратить особое внимание на дело о гибели Адамы Траоре.

На фоне массовых манифестаций против расизма и полицейского насилия в США во Франции вспомнили о смерти четыре года назад 24-летнего чернокожего француза Адамы Траоре. Он погиб после жесткого задержания жандармами в июле 2016 года.

В субботу, 6 июня, более 23 000 человек, по данным МВД, вышли на акции против расизма и полицейского насилия в разных городах страны. 2 июня в акции памяти Адамы Траоре приняли участие 20 тысяч человек.

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