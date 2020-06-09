Прокуратура Парижа занялась жалобами на действия властей в период санитарного кризиса

Парижская прокуратура начала предварительное следствие по жалобам на действия французских властей во время пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 9 июня, заявил прокурор Парижа Реми Эйтс агентству France-Presse.

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Действия французских властей разных уровней в период эпидемии неоднократно подвергались критике. В прокуратуру Парижа поступило значительное число жалоб на работу государственных органов во время кризиса. Реми Эйтс сообщил, что работу по этим жалобам было решено объединить в рамках одной общей процедуры.

Расследование ведется по статьям о «непреднамеренном причинении вреда здоровью», «непреднамеренном убийстве», «преднамеренном бездействии при борьбе с бедствием», неоказании помощи и «оставлении в опасности».

Прокурор Парижа особо подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы «установить политическую или административную ответственность» властей за возможные ошибки, а лишь о том, чтобы проверить государственные органы на предмет совершения ими «уголовно наказуемых деяний».

Реми Эйтс также указал, что расследование столичной прокуратуры не касается президента Франции (обладающего иммунитетом), а также членов правительства. Правонарушения, совершенные министрами при исполнении обязанностей, относятся к компетенции особого Суда Французской Республики (Cour de justice de la République, CJR).

Расследование поручено Центральному управлению по борьбе с угрозами окружающей среде и здоровью граждан (Oclaesp). По информации BFM TV, 13 следственных производств запущено для работы по жалобам профсоюзных и общественных организаций. Еще одно посвящено десяткам заявлений от физических лиц, полученных через интернет-платформу plaintecovid.fr.

Большинство жалоб связано с необеспечением безопасности сотрудников на рабочих местах во время эпидемии COVID-19, нехваткой защитных средств, а также тестов на коронавирус.

По данным Le Figaro, из расследования исключены жалобы, поданные в связи с критической ситуацией, сложившейся в период пандемии в домах престарелых и медико-социальных учреждениях. Судебные разбирательства по таким искам ведутся на уровне регионов.

80 жалоб на правительство

За время кризиса 80 жалоб поступило только в Суд Французской Республики CJR — единственный орган, разбирающий предполагаемые правонарушения, совершенные премьер-министром и членами правительства при исполнении ими служебных обязанностей.

К примеру, в марте более 600 медицинских работников объединились в группу под названием С19 и направили коллективный иск в CJR. Они обвинили премьер-министра Эдуара Филиппа и занимавшую в начале кризиса пост министра здравоохранения Аньес Бюзен в том, что они не предприняли необходимых мер, чтобы защитить Францию от эпидемии, хотя не могли не знать о надвигавшейся опасности.

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