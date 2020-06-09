Рекорд безработицы и восстановление за два года: Банк Франции дал прогноз для экономики

В 2020 году экономику Франции ожидает спад в 10% ВВП, а также потеря миллиона рабочих мест. Такой мрачный прогноз дал Банк Франции в опубликованном 9 июня долгосрочном экономическом прогнозе. На докризисный уровень, по оценке французского ЦБ, экономика страны вернется не ранее середины 2022 года. Безработица может вырасти до исторически рекордного уровня 11,5% трудоспособного населения.

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«Как и весь мир, французская экономика испытала невиданный по масштабам шок в первом квартале 2020 года» с введением карантина из-за пандемии коронавируса, напоминает Банк Франции в своем макроэкономическом прогнозе до 2022 года, опубликованном в этот вторник.

В текущем году французскую экономику ждет спад в 10% ВВП, считают экономисты ЦБ. Правительство страны в своем прогнозе менее «оптимистично»: в поправки к бюджету, которые будут представлены 10 июня, заложена рецессия 11% ВВП.

Низкий старт

Восстанавливаться экономике придется с крайне низкого уровня, отмечает Банк Франции. Всеобщий жесткий карантин действовал во Франции с 17 марта по 11 мая. В марте экономическая активность сократилась на 32%, апрельские данные спада — 27%. В мае, когда началось возобновление многих видов экономической деятельности, спад составил уже 17%. В июне Банк Франции ожидает дальнейшего оживления с потерей 12% по отношению к прошлогодним данным за тот же месяц.

По оценкам Национального института статистики INSEE, в первом квартале экономический спад во Франции составил 5,3% ВВП, во втором квартале он может достигнуть 20 процентов. Прогноз Банка Франции на второй квартал оптимистичнее — спад 15% ВВП.

Долгий путь роста

На 2021 год Банк Франции прогнозирует экономический рост 7% и 4-процентный рост в 2022 году, когда — в середине года — экономика может выйти на докризисный уровень.

Как отмечают финансисты, восстановление будет во многом зависеть от динамики роста внутреннего потребления. За время карантина французы увеличили свои сбережения на 100 млрд евро. В этом году Банк Франции ожидает спада потребления более чем на 9 процентов. А объем инвестиций на предприятиях может сократиться на 23%.

Потеря миллиона рабочих мест

Для спасения рабочих мест власти Франции в невиданных масштабах задействовали механизм временной (или частичной) безработицы, который компенсирует предприятиям из бюджета вынужденный простой работников (продолжающих получать 84% «чистой» зарплаты за счет казны).

Несмотря на эти меры поддержки занятости, Банк Франции прогнозирует сокращение в экономике 1 миллиона рабочих мест. К середине будущего года уровень безработицы может вырасти до 11,5 или даже почти 12% (с докризисных 7,8%).

На уровень менее 10 процентов (9,7%) безработица может вернуться не ранее 2022 года, предупреждает Банк Франции.

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