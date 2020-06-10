Ассоциация «жертв COVID-19» потребует от правительства компенсаций

Во Франции создана ассоциация «Avaic19», члены которой намерены требовать от правительства компенсации за «неправильные решения» во время эпидемии коронавируса. Это уже не первая жалоба на действия французских властей.

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Одной из причин недовольства действиями властей является проведение первого тура муниципальных выборов во Франции. Он прошел 15 марта, а на следующий день в стране был объявлен карантин.

Кандидат в мэры г. Сен-Фонс (пригород Лиона) Шафия Земуль приняла решение подать жалобу после того, как около двадцати членов ее предвыборного штаба попали в больницу с коронавирусом, двое из них скончались. Политик считает, что они были заражены COVID-19 на предвыборных участках.

Кроме этого, члены ассоциации «Avaic19» считают, что власти плохо подготовились к эпидемии, не обеспечив медицинский персонал и население защитными масками.

Как объяснил агентству France-Presse один из адвокатов ассоциации Эрве Банбанаст, «это первое объединение граждан в стране, целью которого является юридическая помощь „жертвам эпидемии“ COVID-19, которые желают получить компенсацию» от государства. Вместе с другим адвокатом ассоциации, Ивом Атерманом, он подготовил уже около двадцати жалоб от граждан.

Во вторник, 9 июня, прокуратура Парижа начала предварительное расследование по поводу принятых правительством решений во время эпидемии коронавируса. Среди возможных обвинений фигурируют «непреднамеренное убийство» и «неумышленное причинение вреда здоровью».

Поводом к расследованию стали несколько десятков жалоб, поданных в столичную прокуратуру в период карантина. Жалобы подавали родственники скончавшихся от коронавируса пациентов, профессиональных объединений (например, врачей и медсестер), а также типовых жалоб, опубликованных на специально созданном сайте plaintecovid.fr.

В прошлом месяце жалобу в прокуратуру подавали родственники скончавшихся в домах престарелых. За врем эпидемии от коронавируса в этих учреждениях скончалось более 10 тысяч человек.

Целью жалоб родственников является установить ответственных за такую высокую смертность в домах престарелых: виноваты ли дирекция и работники таких учреждений, местные власти, министерство здравоохранения или правительство в целом.

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