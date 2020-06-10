Исследователи выяснили, что бедных и богатых французов по 8% населения

Во Франции к богатым можно отнести 8% населения, следует из доклада некоммерческой организации «Обсерватория неравенств» (Observatoire des inégalités). К богатым исследователи причисляют французов, чей уровень потребления в два раза превышает медианный доход. Результаты исследования опубликованы 9 июня на сайте организации.

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Исследователи исходят из того, что порог богатства начинается во Франции с 3470 евро на «единицу потребления». Под «единицей потребления» понимается один взрослый человек на домохозяйство. Второй взрослый член семьи, а также дети старше 14 лет приравниваются каждый к 0,5 «единицы потребления». Для детей до 14 лет этот коэффициент составляет 0,3.

Таким образом, бездетная пара, живущая под одной крышей, составляет 1,5 «единицы потребления» и ее ежемесячный доход должен составлять не менее 5205 евро «чистыми» (то есть после выплаты подоходного налога и разных социальных отчислений). А семья из двух взрослых и двух маленьких детей (2,1 «единицы потребления») уже должна получать ежемесячно 7287 евро, чтобы относиться к категории «богатых».

По данным «Обсерватории неравенств» такой доход имеют пять миллионов жителей Франции. Французский национальный институт статистических и экономических исследований (Insee) считает богатыми всех, чей ежемесячный достаток превышает 3200 евро на «единицу потребления». Под этот показатель во Франции попадают 10% населения.

Бедными, согласно европейским нормам, во Франции официально считают тех, чей ежемесячный достаток не превышает 60% от медианного дохода по стране. Так черта бедности во Франции проходит на уровне 1026 евро на «единицу потребления». «Обсерватория неравенств» считает этот показатель по уровню 50% от медианного дохода, фиксируя порог бедности на уровне 855 евро. Таким образом, за чертой бедности во Франции проживет также 8% населения.

В исследовании подчеркивается, что категория «богатых» очень неоднородна. Средний ежемесячный доход 1% самых богатых французов составляет 14 750 евро на «единицу потребления». А 0,1% французов имеют ежемесячный доход 30 508 евро.

В исследовании отмечается, что доходы 1% самых богатых французов одни из самых высоких в Европе и выше, чем в Германии и Великобритании. Богаче французов живут только швейцарцы. «Это подвергает сомнению распространенный тезис о том, что богатые французы бегут из страны», —отмечает основатель «Обсерватории неравенств» Луи Морен.

В России, по данным Росстата на апрель 2019 года, медианная ежемесячная зарплата составляла 34,5 тысячи рублей. Таким образом, годовой доход «богатых» россиян начинается от 828 тысяч рублей.

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