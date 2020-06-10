Эмманюэль Макрон обратится к французам в четвертый раз с начала эпидемии COVID-19.

Президент Франции сделает торжественное телеобращение вечером в воскресенье, 14 июня, в котором, как ожидается, он объяснит решения правительства по поводу третьей фазы выхода страны из карантина.

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Обращение президента к народу было перенесено на более ранний срок, комментирует издание Le Figaro, которое первым сообщило о выступлении Макрона по телевидению. Ранее глава государства обещал выступить между вторым туром муниципальных выборов, который намечен на 28 июня, и Днем взятия Бастилии, который празднуют 14 июля.

В среду, 10 июня прошло заседание кабинета министров Франции, в ходе которого обсуждались меры по выходу из карантина. После этого официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай заявила журналистам, что в ближайшие дни – в пятницу и на следующей неделе – Эмманюэль Макрон соберет заседания Совета безопасности Франции, специально посвященные ситуации с эпидемией коронавируса. Это «позволит понять, насколько можно снять карантинные ограничения», намеченные на 22 июня.

Напомним, строгий карантин был снят во Франции 11 мая, так называемая «вторая фаза выхода из карантина» началась 2 июня. 22 июня правительство обещало объявить о начале «третьей фазы», в ходе которой во Франции откроются музеи и театры, а также, возможно, будет объявлено об открытии границ.

С начала эпидемии COVID-19 президент Франции Эмманюэль Макрон уже трижды делал обращения к народу по телевидению. 12 марта он объявил о закрытии школ по всей стране, 16 марта заявил о начале строгого карантина, а 13 апреля сообщил о постепенном снятии карантинных мер, начиная с 11 мая.

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