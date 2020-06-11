Во Франции за первый квартал 2020 года сократили более 500 тысяч рабочих мест

Во Франции за первый триместр 2020 года сократили более 500 тысяч рабочих мест. Особенно пострадала сфера услуг

Из-за пандемии коронавируса во Франции сократили более полумиллиона рабочих мест за первый квартал 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), опубликованные в четверг, 11 июня.

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К концу первого квартала 2020 года во Франции насчитывалось на 502 400 рабочих мест меньше (-2%), чем к концу 2019 года. Почти все потери приходятся на частный сектор, где сократили более 497 тысяч мест. Больше всего пострадала сфера услуг (-468,4 тыс. рабочих мест). В отелях и ресторанах занятость снизилась на 4,4% (-50 600 мест), сфера «услуг на дому» (уборка, уход за пожилыми людьми и детьми и т. д.) потеряла 37 400 рабочих мест (-2,8%), торговля — 22 400 рабочих мест (-0,7%).

Особенно сильно кризис ударил по временному найму на короткие контракты (l’intérim). Здесь зафиксировано историческое падение на 40,4% по сравнению с концом 2019 года (-318,1 тыс. рабочих мест). Сфера временного найма во Франции вернулась к показателям, сравнимым с 2009 годом.

В исследовании INSEE понятие занятости рассматривается в свете критериев Международного бюро труда (МБТ). Люди, оказавшиеся из-за пандемии в ситуации временной безработицы или на больничном, учитываются в статистике института как занятые.

Ранее Банк Франции спрогнозировал потерю миллиона рабочих мест во Франции в 2020 году. По оценке французского Центробанка, на докризисный уровень экономика страны вернется не ранее середины 2022 года, а безработица может вырасти до исторически рекордного уровня в 11,5%.

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