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Во Франции за первый квартал 2020 года сократили более 500 тысяч рабочих мест

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Во Франции за первый триместр 2020 года сократили более 500 тысяч рабочих мест. Особенно пострадала сфера услуг
Во Франции за первый триместр 2020 года сократили более 500 тысяч рабочих мест. Особенно пострадала сфера услуг REUTERS - Stephane Mahe
RFI

Из-за пандемии коронавируса во Франции сократили более полумиллиона рабочих мест за первый квартал 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), опубликованные в четверг, 11 июня.

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К концу первого квартала 2020 года во Франции насчитывалось на 502 400 рабочих мест меньше (-2%), чем к концу 2019 года. Почти все потери приходятся на частный сектор, где сократили более 497 тысяч мест. Больше всего пострадала сфера услуг (-468,4 тыс. рабочих мест). В отелях и ресторанах занятость снизилась на 4,4% (-50 600 мест), сфера «услуг на дому» (уборка, уход за пожилыми людьми и детьми и т. д.) потеряла 37 400 рабочих мест (-2,8%), торговля — 22 400 рабочих мест (-0,7%).

Особенно сильно кризис ударил по временному найму на короткие контракты (l’intérim). Здесь зафиксировано историческое падение на 40,4% по сравнению с концом 2019 года (-318,1 тыс. рабочих мест). Сфера временного найма во Франции вернулась к показателям, сравнимым с 2009 годом.

В исследовании INSEE понятие занятости рассматривается в свете критериев Международного бюро труда (МБТ). Люди, оказавшиеся из-за пандемии в ситуации временной безработицы или на больничном, учитываются в статистике института как занятые.

Ранее Банк Франции спрогнозировал потерю миллиона рабочих мест во Франции в 2020 году. По оценке французского Центробанка, на докризисный уровень экономика страны вернется не ранее середины 2022 года, а безработица может вырасти до исторически рекордного уровня в 11,5%.

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