ЕСПЧ осудил Францию по делу о бойкоте израильских продуктов

Европейский суд по правам человека в Страсбурге считает, что французское правосудие нарушило право свободы слова, наказав активистов, которые в 2009 и 2010 годах объявили бойкот экспорту продуктов из Израиля.

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В 2009 и 2010 годах 12 участников французских ассоциаций приняли участие в международной про-палестинской кампании «Бойкот, лишение инвестиций и санкции» в отношении Израиля. В частности, они проводили агитацию в супермаркетах и распространяли листовки.

В 2015 году французский кассационный суд признал их виновными в «провокациях» и «дискриминации».

Адвокаты активистов подали жалобу в ЕСПЧ, жалуясь на нарушения свободы слова во Франции.

Решение Европейского суда по правам человека было вынесено в четверг, 11 июня, сообщает агентство France-Presse. «Суд считает, что (вынесенный французским правосудием, RFI) обвинительный приговор не имеет обоснованных и достаточны мотивов». Действия активистов, считают судьи ЕСПЧ, являются «выражением политической и общественной свободы».

По решению ЕСПЧ Франция должна выплатить 27 380 каждому из активистов.

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