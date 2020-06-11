Министр бюджета Франции вновь оказался под следствием по делу об изнасиловании.

Кассационный суд Парижа решил возобновить следствие по поводу обвинений в изнасиловании в отношении министра бюджета Франции Жеральда Дарманена. В 2018 году суд прекратил дело за отсутствием состава преступления.

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Жалобу в суд подала Софи Паттерсон-Спатц, работавшая в эскорте несколько лет назад. Как сообщалось ранее, первое обвинение в изнасиловании она подала в июне 2017 года, то есть сразу после того, как Жеральд Дарманен стал министром.

По ее словам, в 2009 году она обратилась в юридическую службу правой партии «Союз за народное движение» (ныне — «Республиканцы») с просьбой помочь отменить вынесенное ей ранее судебное наказание за шантаж, которое она назвала несправедливым.

Жеральд Дарманен, который тогда работал в юрслужбе партии, якобы намекнул женщине, что может «похлопотать» за нее в министерстве юстиции в обмен на услуги сексуального характера. В итоге, она якобы поддалась его «давлению» и неоднократно оказывала ему такие услуги.

Защита Жерара Дарманена утверждала, что обвинения против его клиента — не что иное как «желание принести умышленный вред», и напоминает, что женщина уже была приговорена в 2004 году за шантаж к 10 месяцам условного заключения и 15 000 евро штрафа.

В августе 2018 году следственный судья прекратил дело, но Софи Паттерсон-Спатц подала на апелляцию.

Новое следствие было начато во вторник, 9 июня, но агентству France-Presee сообщили об этом только в четверг.

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