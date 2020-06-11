От эпидемии туберкулеза до вакцины: как сложилась судьба французских санаториев

В начале XX века во Франции ежегодно от туберкулеза умирали около 100 000 человек. Тогда в ходе борьбы с эпидемией по всей стране начали строить санатории. После Второй мировой войны с введением обязательной вакцинации количество зараженных резко сократилось, а 350 санаториев стали больше не нужны. Некоторые из них перестроили в гостиницы, больницы или реабилитационные центры, которые сегодня принимают в том числе переболевших коронавирусной инфекцией, но многие пришли в упадок и теперь похожи на здания-призраки. Об истории и судьбе французских санаториев — материал RFI.

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«Франция — родина бактериологии и бактерий»

Долгое время во Франции туберкулез был настоящим бедствием. К началу прошлого века эта инфекционная болезнь, вызываемая палочкой Коха, ежегодно уносила жизни более 100 000 человек. Пока ученые искали методы лечения, в начале прошлого века для борьбы с эпидемией запустили программу строительства санаториев.

Если об истории самой болезни написано множество исследований, то об учреждениях, в которых ее лечили, известно не так уж и много. Долгие годы ученых интересовало лишь их медицинское предназначение. Но в последние годы санатории привлекли внимание и с точки зрения их исторической и архитектурной ценности, а также как объекты культурного наследия.

Во Франции история санаториев восходит к середине XIX века, и связана она с северным регионом Па-де-Кале. С 1856 года овдовевшая местная жительница Мари-Анн Дюамель начала принимать у себя осиротевших и больных детей, которых к ней отправляла парижская больница. За это она получала небольшое вознаграждение. Со временем Мари-Анн, получившая прозвище «мамаша Дюамель», обнаружила, что морской воздух и вода благоприятно сказывались на здоровье детей, страдавших от скрофулеза (устаревшее название наружного туберкулеза). Врачи подтвердили эффективность гидротерапии, и вскоре количество отправляемых сюда детей начало возрастать. Чтобы их принимать, в 1861 было решено построить в городе Берк-сюр-Мер морскую лечебницу.

Со временем родились и другие инициативы строительства подобных лечебных учреждений. Когда у лионского инженера и промышленника Феликса Манжини, занимавшегося строительством железных дорог, умерла от туберкулеза дочь, он вместе с известным врачом из Отвиля Фредериком Дюмаре, а также семьей Шнайдер, которая владела производством паровых локомотивов, построил и открыл в 1900 году на юго-востоке Франции санаторий для больных туберкулезом. Поскольку тогда еще не существовало медицинской страховки, пациенты платили шесть франков за день пребывания в учреждении.

Позже, в годы Первой мировой войны, в стране появились специальные санитарные центры, в которых от туберкулеза лечили солдат. Многие из них потом превратились в санатории. В 1916 году в Бургундии местные власти департамента Сона и Луара выступили с инициативой создания лечебницы для больных туберкулезом. Вскоре и другие регионы Франции последовали их примеру.

Впрочем, толчком для массового строительства санаториев стала критика со стороны США. 14 июля 1917 года газета Chicago Tribune сообщила, что из-за туберкулеза Франция эвакуировала с фронта 150 000 солдат. В своей статье американское издание с сарказмом заключило: «Франция — родина бактериологии и бактерий». В Париже серьезно восприняли критику союзников. Оказавшись под давлением, политики выступили с законодательной инициативой для борьбы с туберкулезом. 13 марта 1917 года депутат Вернан Мерлен предложил законопроект из пяти статей о создании во Франции сети санаториев. По неизвестным причинам принятие парламентом закона затянулось, и окончательно уже дополненный текст был принят только через два года.

За несколько лет по всей стране появились десятки учреждений, где в основном лечились от туберкулеза военные, но постепенно они становились доступными и для других слоев населения: железнодорожников, шахтеров, металлургов. Помимо государственных, создавались частные, а также общественные санатории.

В 1918 году Союз железнодорожников Франции построил на территории бывшей католической школы в городе Рис-Оранжис первый в стране корпоративный санаторий. В окруженном четырьмя гектарами леса учреждении одновременно могли лечиться 300 пациентов. Проект обошелся союзу в 314 500 франков.

Бум санаториев, война и вакцина

Пик строительства санаториев пришелся на начало 1930-х годов, когда правительство разработало национальный план, в рамках которого всего за три года было построено дополнительно более 50 санаториев. Хотя нужды на реализацию плана оценивались в несколько миллиардов франков, государство выделило на него всего 170 миллионов. К этому времени количество мест в санаториях по всей стране достигло почти 40 000, в то время как после Первой мировой войны их было всего чуть больше 3000.

Санатории строили, как правило, вдали от городов, в горах или на берегу моря. Самыми благоприятными регионами Франции считались предгория Вогезов и Юры, альпийский массив, Пиренеи. Примечательно, что в начале прошлого столетия основную роль в строительстве санаториев играли врачи, однако после принятия закона 1919 года на первый план вышли архитекторы. Они работали в тесном сотрудничестве с медиками. Как пишет в своем научном исследовании об архитектуре французских санаториев историк Филипп Грандвуанне, любое излишество, оправданное эстетическим подходом, считалось контрпродуктивным. По этой причине от архитекторов требовали в первую очередь строить строго функциональные здания.

С началом Второй мировой войны все проекты строительства были остановлены. В действующих санаториях лечили раненых. Мест на всех не хватало, и к некоторым зданиям пристроили временные казармы. За четыре года оккупации, массового перемещения населения, а также депортации заболеваемость туберкулезом резко возросла. Однако о создании новых санаториев речи не шло, власти распорядились расширить и модернизировать старые, а также завершить прерванные войной проекты. В октябре 1945 года во Франции провели реформу противотуберкулезного законодательства, в рамках которой была усовершенствована работа санаториев.

Открытие в 1947 году противотуберкулезного антибиотика стало одним из самых значительных медицинских достижений прошлого столетия. Несмотря на это революционное изобретение, санатории страны по-прежнему были заполнены. Пациенты могли оставаться в этих учреждениях до девяти месяцев. В 1950 году вакцинация от туберкулеза (вакцина БЦЖ создана французским микробиологом Альбером Кальметом и ветеринаром Камилем Гереном) стала обязательной, а в середине 60-х годов было изобретено новое поколение антибиотиков против туберкулеза.

С тех пор санатории постепенно начали пустеть. 10 мая 1968 года власти приняли закон, разрешающий лечить в санаториях пациентов с другими легочными патологиями. Однако это не помогло приходящим в упадок учреждениям. Некоторые были перепрофилированы в больницы, реабилитационные центры или гостиницы. Но десятки были разрушены или остались заброшенными. Теперь по всей стране можно увидеть эти здания-призраки. Об уникальных судьбах французских санаториев после победы над туберкулезом читайте во второй части этого материала.

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