Франция «приросла» 150 тысячами кв. км континентального шельфа в Индийском океане

Комиссия ООН по границам континентального шельфа разрешила Франции расширить свою юрисдикцию более чем на 150 тыс. кв. км в районе островов Реюньон, Сен-Поль и Амстердам в Индийском океане. Об этом 11 июня сообщают Генеральный секретариат по морским делам Франции, Французский научно-исследовательский институт по эксплуатации морских ресурсов (Ifremer) и Военно-морская гидрографическая и океанографическая служба (Shom) в совместном коммюнике.

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В общей сложности Франция «прирастает» более 151 тыс. кв. км на шельфе — это больше четверти основной территории страны в Западной Европе (без учета заморских регионов и территорий).

В районе острова Реюньон недалеко от Мадагаскара Франция расширит границы своего континентального шельфа на 58 тыс. кв. км. Возле островов Сен-Поль и Амстердам между Австралией и Африкой граница расширяется на 93 тыс. кв. км. Сен-Поль и Реюньон входят в состав Французских Южных и Антарктических территорий, Реюньон — заморский регион Франции.

Прибрежные государства обладают территориальным морем (шириной 12 морских миль), а также исключительной экономической зоной, ширина которой не может превышать 200 морских миль (около 370 км).

В соответствии с 76-й статьей Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.), прибрежное государство может расширить континентальный шельф под своей юрисдикцией до 350 морских миль от берега (650 км). Это касается только морского дна и недр, воды же остаются международными (в отличие от исключительной экономической зоны, которая включает и толщу воды).

В этих районах континентального шельфа прибрежные государства имеют суверенные права на разведку и разработку ресурсов дна и недр: углеводородов, минералов, металлов и биологических ресурсов.

«Эксплуатация этих подводных пространств не стоит на повестке дня», однако это «позволит Франции в будущем сохранить свои права в обширных подводных пространствах, что подразумевает возможность обеспечения их защиты, если эксплуатация нежелательна», — отмечается в коммюнике.

В 2015 году Франция уже расширила границы континентального шельфа на 579 тыс. кв. км в районе Мартиники, Антильских островов, Гвианы, Новой Каледонии и архипелага Кергелен. Таким образом, общая площадь континентального шельфа под контролем Франции достигла 730 тысяч кв. км. Еще 10,2 млн. кв. км составляют французские территориальные воды и исключительная экономическая зона Франции.

В коммюнике говорится, что Франция может претендовать еще на 500 тыс. кв. км континентального шельфа. Соответствующие заявки поданы в специальную комиссию ООН.

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