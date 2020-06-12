В мае смертность во Франции осталась на уровне прежних двух лет

Смертность во Франции в мае 2020 года осталась на уровне прежних двух лет.

Смертность во Франции в мае 2020 года осталась на уровне прежних двух лет. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции Insee.

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В период с 1 мая по 1 июня на территории Франции были зарегистрированы 49 178 смертей — это на 3% меньше, чем за тот же период 2019 года, и столько же, сколько в 2018 году. Как отмечает AFP, речь идет о предварительной статистике Insee — она основана на данных свидетельств о смерти, в которых не указывается причина смерти.

Чуть выше уровень смертности остается в парижском регионе, уточняет Insee. При этом в других регионах Франции, которые были сильно затронуты пандемией — Гран-Эст, О-де-Франс, Бургундия — Франш-Конте — смертность также осталась на уровне предыдущих лет.

В период с марта по июнь уровень смертности во Франции вырос на 16%. За это время в стране было зарегистрировано 178 706 смертей — это на 25 тысяч больше, чем в аналогичный период 2019 года.

По данным французского Минздрава, жертвами пандемии коронавируса в стране стали 29 346 человек.

В Москве тем временем по сравнению с прошлым годом смертность в мае выросла на 57%. За месяц в российской столице зарегистрировали 15 713 смертей. По сравнению со средним показателем мая за последние три года – на 58,5%. Такие данные обнародовала 10 июня мэрия Москвы. По данным столичного Депздрава, в мае COVID-19 стал причиной смерти 2757 человек.

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