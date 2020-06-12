От туберкулеза до коронавируса: о тайнах и судьбах французских санаториев

Санаторий Энкур построен в 30-е годы и стал одним из самых крупных во Франции. В 2009 году он был выставлен на продажу. На месте пустующего здания планируется строительство жилищного комплекса.

Открытие противотуберкулезного антибиотика, а также обязательная вакцинация, введенная в 1950 году, привела к упадку французских санаториев, которые в начале прошлого столетия строили по всей Франции специально для лечения туберкулеза. Век спустя одни превратились в гостиницы, больницы или реабилитационные центры, другие — разрушены и теперь похожи на здания-призраки. О тайнах и судьбах этих лечебных учреждений — вторая часть материала RFI.

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Санаторий Отвиля: от туберкулеза до коронавируса

Когда в связи с пандемией коронавируса во Франции объявили карантин, врачи вспомнили о санаториях, где в свое время месяцами лечили больных туберкулезом. Некоторые медики даже предложили восстановить эти лечебные учреждения, пришедшие в негодность после победы над инфекционным заболеванием, которое долгие годы было первой причиной смертности во Франции. В первую половину прошлого столетия по всей территории страны были построены 350 туберкулезных санаториев. Сегодня ни один из них не работает по первоначальному профилю.

Некоторые санатории перестроили в больницы или реабилитационных центры. Так сложилась судьба санатория Отвиля. Это учреждение на востоке Франции было построено на частные деньги в 1900 году. Несколько десятков лет спустя оно перешло во владение департамента, а в 70-е годы прошлого столетия превратилось в реабилитационный центр. Весной этого года в стенах бывшего санатория оперативно было создано специальное отделение, которое уже во время карантина начало принимать десятки переболевших коронавирусом. Пациенты в течение почти месяца проходят интенсивный курс терапии для восстановления после тяжелой болезни.

Санаторий, где лечился и творил Стравинский

Относительно удачно сложилась судьба санаториев во Французских Альпах, в регионе, который с точки зрения климата считался одним из самых благоприятных для больных туберкулезом. Многие из здешних учреждений признаны историческими памятниками, которые регулярно посещают туристы. Некоторые перестроили в гостиницы, а один из самых прославленных — санаторий Санселлемоз — превратился в реабилитационный центр.

1959 le sanatorium de "SANCELLEMOZ" Publiée par Henri Boessow Éric Boessow sur Dimanche 4 août 2019

Санаторий был основан в 1931 году известным врачом Франсуа Тобе. Он одновременно мог принимать 280 пациентов. В стенах этого семиэтажного здания проходили лечение многие знаменитости, в частности Мария Кюри, которая страдала от неизвестной тогда науке болезни. Она умерла в Санселлемозе в возрасте 67 лет. Впоследствии стало известно, что причиной ее смерти была лейкемия.

С 1935 года санаторий посещал Игорь Стравинский, где от туберкулеза лечилась его жена Катерина и трое детей. Через четыре года он потерял жену, мать и старшую дочь Людмилу. В 1937 году ему самому был поставлен диагноз туберкулез, и лечился он также в санатории Санселлемоз. Именно здесь он начал работу над созданием Симфонии in С.

Спортивная база для Олимпийских игр

Так успешно сложилась судьба далеко не всех санаториев. За последние несколько десятилетий некоторые из этих пустующих зданий были выставлены на продажу. В прошлом году объединение государственных больниц Парижа и столичного региона AP-HP, во владении которого находится бывший санаторий в Анжикуре, в департаменте Валь-д'Уаз, решило выставить его на продажу.

Санаторий закрылся в 1997 году и с тех пор оставался заброшенным. От этого величественного комплекса зданий площадью 25 000 кв. м остался лишь один фасад из красного кирпича. За последние двадцать лет помещения были разграблены. Стены усыпаны граффити, окна — разбиты. Недавно там произошел крупный пожар. Полтора года назад объект был помещен под охрану и стал для владельца тяжелым финансовым бременем. Для обеспечения его безопасности необходимо ежегодно тратить 500 000 евро. Заброшенным зданием уже заинтересовались местные власти. Они не исключают, что на этой территории может быть создана спортивная база в свете проведения во Франции Олимпийских игр 2024 года.

Роскошный жилой комплекс

Еще один заброшенный санаторий парижского региона в Энкуре, расположенный в том же департаменте Валь-д'Уаз, был выставлен на продажу. Правда, он уже нашел своего покупателя. Им стала риэлторская компания, которая планирует к 2023 году построить на месте бывшего санатория роскошный жилой комплекс.

Санаторий в Энкуре был построен в 1930-е годы и стал одним из самых крупных во Франции. В годы Второй мировой войны пациентов эвакуировали в основном в Бретань, а сам санаторий превратился в лагерь для интернированных лиц. За годы войны через этот лагерь прошли 1500 человек, многие были расстреляны и отправлены в концентрационные лагеря, о чем напоминает построенная в 1994 году мемориальная стела.

После окончания войны санаторий возобновил работу. Здесь был построен новый операционный блок, а в окрестностях разбит японский сад. В 1987 году санаторий Энкура закрылся. С тех пор пустующее здание, которое было признано историческим памятником, многократно становилось съемочной площадкой фильмов и музыкальных клипов. А в 2009 году было принято решение о его продаже.

Окутанный тайнами санаторий за 1 евро

Беспризорные и пустующие здания окутаны легендами и неразгаданными тайнами. Одна из них стала известна совсем недавно благодаря Жану Ботвинику. Этот любитель местной истории и член Общества друзей музея города Дрё, расположенного в департаменте Эр и Луар, выяснил, что в построенном здесь 30-е годы санатории не только лечили больных туберкулезом, но и спасали евреев в годы Второй мировой войны. Об этом Жан Ботвиник рассказал местной газете l’Echo républicain, основываясь на архивных документах и свидетельствах потомков спасшихся.

Le sanatorium de Dreux est composé de plusieurs bâtiments abritant un préventorium et plusieurs pavillons, il s’étend... Publiée par Urbex Session : An Abandoned World sur Vendredi 21 novembre 2014

Бывший директор этого санатория Габриэль Рош впервые попал в санаторий Дрё как пациент. Он был студентом медицинского факультета. Тогда, по словам Жана Ботвиника, примерно 20% студентов-медиков болели туберкулезом. В должность директора санатория в городе Дрё Габриель Рош вступил в 1941 году. Через несколько месяцев после введения антиеврейских законов он начал подделывать медицинские справки евреям, чтобы те оставались в санатории, куда нацисты не заходили, боясь заразиться.

Так Габриель Рош подделал результаты анализов доктора Альбера Эбнера, свидетельствуя о том, что тот все еще болен и нуждается в продолжении лечения в санатории. Альбер Эбнер заразился туберкулезом во время свой лечебной практики в Лаоне. Его жену отправили в Освенцим, но двоих детей Эбнера удалось спасти благодаря Габриелю Рошу, который долгое время скрывал их в профилактории, а затем организовал в стенах учреждения церемонию крещения. Свидетельство о крещении и смена имен помогли им избежать худшего.

Сегодня на территории санатория, который город Дрё купил в 1999 году за символическую сумму 1 евро, ничто не напоминает о трагедии и героизме прошлых лет. В пустом бетонном здании — лишь одна надпись красным цветом: смертельно опасная зона. В 2016 году в результате падения с лестницы среди руин санатория погиб 19-летний юноша.

Первую часть — историю создания санаториев во Франции — можно прочитать здесь.

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