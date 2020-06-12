«Полицейские не расисты»: в Париже прошла протестная акция стражей порядка

Полицейские по призыву ряда профсоюзов устроили в пятницу, 12 июня, протестную демонстрацию в Париже в ответ на обвинения в расизме.

Реклама Читать далее

Участники демонстрации отправились на автомобилях по Елисейским полям в сторону министерства внутренних дел. Журналист агентства AFP насчитал около двадцати машин. Некоторые протестующие шли пешком. Участники протестной акции прошли возле президентского Елисейского дворца, сообщает журналистка телеканала LCI.

Возле МВД и Елисейского дворца полицейские объявили минуту молчания в память о погибших при исполнении обязанностей коллегах. Затем демонстранты спели «Марсельезу».

Полицейские отвергают обвинения в расизме со стороны десятков тысяч протестующих в последние дни во Франции. Один из лозунгов акции — «Полицейские не расисты, полиция — за республиканские ценности». Организаторы демонстрации требуют встречи с президентом Эмманюэлем Макроном.

Накануне глава МВД Кристоф Кастанер принял представителей некоторых полицейских профсоюзов. Он также должен переговорить с ними в пятницу. Ранее Кастанер заявил о «нулевой терпимости» к проявлениям расизма среди сотрудников правоохранительных органов и объявил о запрете некоторых жестких методов задержания (в т.ч. удушающих приемов). Накануне в ряде французских городов прошли протестные акции полицейских.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться