Во Франции сняли запрет на проведение акций протеста

Государственный совет Франции снял запрет на проведение массовых акций, введенный из-за пандемии коронавируса. Как говорится в решении, опубликованном вечером в субботу, 13 июня, ограничение свободы собраний при текущей эпидемиологической обстановке «не является обоснованным».

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В решении Государственного совета подчеркивается, что выход на акции протеста является «фундаментальным правом». «Риски, связанные с санитарной ситуацией, могут быть поводом для запрета массовых акций только в особых случаях», — говорится в тексте.

Согласно решению Госсовета Франции, теперь акции протеста можно проводить при соблюдении тех же правил, что и раньше. Для организации мероприятия в общественном месте необходимо заранее подать заявление в префектуру полиции. При этом власти могут запретить акцию в том случае, если соблюдение мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса, будет невозможным. Принимать участие в мероприятиях смогут не более пяти тысяч человек.

Судья Государственного совета Франции отменил запрет на проведение массовых акций, введенный в рамках чрезвычайного санитарного положения, после жалобы Лиги по правам человека (LDH). Один из ее юристов Патрис Спиноси в комментарии агентству France-Presse назвал это решение «большой победой».

Напомним, что во время эпидемии коронавируса во Франции запретили собираться в общественных местах более, чем по 10 человек. Однако акции протеста после снятия карантинных мер все равно проводились. 2 июня на митинг памяти Адама Траоре под Парижем вышли более 20 тысяч человек.

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