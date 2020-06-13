В Марселе в штабе кандидата на пост мэра прошли обыски из-за подозрений в фальсификациях

Обыски в штабе одной из основных претенденток на пост мэра Марселя связаны с предварительным расследованием о махинациях с доверенностями для голосования, которые оформлялись в нарушение Избирательного кодекса. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает AFP.

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Основными претендентами на пост мэра города являются представительница правой партии «Республиканцы» Мартин Вассаль и кандидатка объединенных левых сил Мишель Рубироля. Второй тур выборов в Марселе должен состояться 28 июня.

11 июня телеканал France 2 и журнал Marianne опубликовали расследование о том, как кандидаты из предвыборного списка Мартин Вассаль рассылают своим сторонникам СМС-сообщения с предложением отправить фото своего паспорта для того, чтобы оформить от их имени доверенность для голосования.

Голосование по доверенности во Франции — распространенная и законная практика. Все, кто в день выборов не может лично прийти на избирательный участок, могут заранее в полицейском участке указать имя родственника, знакомого или просто политического единомышленника, которому они доверяют свой голос.

Но представители партии «Республиканцев» в Марселе пошли дальше и предложили своим сторонникам «упрощенный» вариант оформления доверенности. Такого рода услуги, однако, являются грубым нарушением Избирательного кодекса и подлежат уголовному наказанию. В пятницу вечером стало известно о начале предварительного расследования.

Мартин Вассаль в интервью Le Figaro сначала назвала скандал с доверенностями «искусственно созданной полемикой», однако позже заявила, что «если факты подтвердятся», то это «неприемлемо». Оппозиционные кандидаты обвинили Вассаль в нарушении демократических принципов и потребовали отозвать все ранее оформленные доверенности.

Представительница правой партии «Республиканцы» Мартин Вассаль — экс-заместитель и преемница уходящего мэра Жан-Клода Годена, который руководил вторым по величине городом Франции на протяжении последних 25 лет. По итогам первого тура ее предвыборное объединение оказалось на втором месте с 22,32% голосов.

На первом месте, с результатом 23,44% голосов, оказался предвыборный союз левых сил «Марсельская весна», который объединил Соцпартию, Компартию, крайне левое движение «Непокорная Франция» и партию «Европа, Экология, Зеленые». Кандидат левых сил, врач общей практики из бедных северных кварталов Марселя, Мишель Рубироля стала основной соперницей Вассаль за пост мэра города.

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