В Париже прошла акция протеста против полицейского насилия

В Париже в субботу, 13 июня, проходит акция протеста против полицейского насилия. Несколько тысяч человек вышли на площадь Республики, несмотря на запрет на проведение любых мероприятий с участием более чем десяти человек в общественных местах. Протестующие планировали пройти маршем до здания Оперы Гарнье, однако полиция не дала кортежу начать движение от площади.

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Как сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в правоохранительных органах, префект полиции Парижа Дидье Лальман не выпустил постановление, запрещающее субботнюю акцию протеста. Однако и без него проведение митинга является незаконным: протестующие не подали заявку на акцию в полицию, а закон о чрезвычайном санитарном положении запрещает собираться в общественных местах больше, чем по 10 человек.

«В префектуре полиции приняли решение разрешить протестующим остаться на площади Республики», — рассказал собеседник журналистов. В полиции заявили, что пока что не позволят кортежу начать движение, но попросили кафе, рестораны и магазины, которые находятся на предполагаемом маршруте протестующих, закрыть свои двери для клиентов.

Префектура полиции в твиттере сообщила, что манифестанты могут покинуть площадь по любой из улиц, кроме бульвара Сен-Мартен, по которому должен был пройти марш. Однако, как сообщает Le Parisien со ссылкой на очевидцев, полиция не дает протестующим покинуть акцию протеста.

#Paris La #manifestation non déclarée et interdite comme tout rassemblement de plus de 10 personnes restera statique sur la Place de la #République.

Toute sortie reste possible par les différents axes sauf le boulevard Saint-Martin. pic.twitter.com/uOo9yWeITa — Préfecture de Police (@prefpolice) June 13, 2020

Участники митинга выступают против полицейского насилия во Франции. Одним из организаторов акции выступил комитет памяти Адама Траоре — 24-летнего чернокожего француза, который погиб после жесткого задержания в 2016 году.

Обновлено: В конце акции протеста, на которую, согласно оценкам МВД, вышли около 15 тысяч человек, произошли столкновения между силами полиции и протестующими. К 19 часам правоохранительные органы сообщили о 26 задержанных.

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