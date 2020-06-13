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В Париже прошла акция протеста против полицейского насилия

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Акция протеста проходит на площади Республики
Акция протеста проходит на площади Республики REUTERS - BENOIT TESSIER
RFI

В Париже в субботу, 13 июня, проходит акция протеста против полицейского насилия. Несколько тысяч человек вышли на площадь Республики, несмотря на запрет на проведение любых мероприятий с участием более чем десяти человек в общественных местах. Протестующие планировали пройти маршем до здания Оперы Гарнье, однако полиция не дала кортежу начать движение от площади.

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Как сообщает Franceinfo со ссылкой на источник в правоохранительных органах, префект полиции Парижа Дидье Лальман не выпустил постановление, запрещающее субботнюю акцию протеста. Однако и без него проведение митинга является незаконным: протестующие не подали заявку на акцию в полицию, а закон о чрезвычайном санитарном положении запрещает собираться в общественных местах больше, чем по 10 человек.

«В префектуре полиции приняли решение разрешить протестующим остаться на площади Республики», — рассказал собеседник журналистов. В полиции заявили, что пока что не позволят кортежу начать движение, но попросили кафе, рестораны и магазины, которые находятся на предполагаемом маршруте протестующих, закрыть свои двери для клиентов.

Префектура полиции в твиттере сообщила, что манифестанты могут покинуть площадь по любой из улиц, кроме бульвара Сен-Мартен, по которому должен был пройти марш. Однако, как сообщает Le Parisien со ссылкой на очевидцев, полиция не дает протестующим покинуть акцию протеста.

Участники митинга выступают против полицейского насилия во Франции. Одним из организаторов акции выступил комитет памяти Адама Траоре — 24-летнего чернокожего француза, который погиб после жесткого задержания в 2016 году.

Обновлено: В конце акции протеста, на которую, согласно оценкам МВД, вышли около 15 тысяч человек, произошли столкновения между силами полиции и протестующими. К 19 часам правоохранительные органы сообщили о 26 задержанных.

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