На тушение пожара на французской атомной подлодке ушло 14 часов

В тушении пожара было задействовано около 250 человек.

14 часов продолжался пожар на французской атомной подводной лодке «Жемчуг» в порту Тулона. В момент возгорания подлодка находилась на техобслуживании, на ней не было боеприпасов и ядерного топлива, экипаж также не пострадал. Об этом в субботу утром, 13 июня, сообщила глава оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.

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Возгорание произошло в носовой части корабля в районе 10 утра 12 июня. В тушении пожара было задействовано около 250 человек. Огонь был полностью ликвидирован в 00:50 следующего дня. Экипаж подлодки был эвакуирован, никто не пострадал. В ВМС Франции утверждают, что уровень радиации вокруг порта остается в норме.

В субботу утром министр обороны Флоранс Парли отправилась в Тулон. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ущерб, причиненный огнем, называют «серьезным». Специалистам предстоит оценить возможность ее восстановления.

Атомная подводная лодка «Жемчуг», построенная в 1993 году, находилась на плановом ремонте на военно-морской базе в порту Тулона. Работы по модернизации должны были занять 1,5 года. Планировалось, что подлодка вернется на боевое дежурство в феврале 2021 года и прослужит до конца 2020-х годов.

«Жемчуг» была последней из шести французских подлодок класса «Рубин». Всего таких лодок было построено шесть, одна из них была выведена из эксплуатации летом 2019 года. С 2021 года планируется постепенная замена этого класса подлодок на новые подлодки класса «Барракуда».

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