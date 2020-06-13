С 1 июля Франция откроет границы для иностранных студентов

Франция приступит к постепенному открытию границ для неевропейских граждан с 1 июля. Об этом говорится в совместном коммюнике глав МИД и МВД, опубликованном вечером 12 июня. В первую очередь ограничения будут сняты для иностранных студентов.

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Франция будет снимать ограничения на въезд иностранных граждан в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии.

С 15 июня будут сняты ограничения для жителей других стран Шенгенской зоны, исключение составят только жители Испании и Великобритании, которым будет рекомендован 14-дневный карантин при пересечении границы.

С 1 июля страны Шенгенской зоны начнут постепенно открывать внешние границы. В первую очередь ограничения будут сняты в отношении Балканских стран, не входящих в Европейский союз.

Также с 1 июля Франция снимет ограничения на въезд иностранных студентов, вне зависимости от их гражданства. Запросы на студенческие визы и виды на жительство будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Франция закрыла границы и ввела карантин внутри страны с 16 марта. Ограничения продлились до 11 мая. По данным французского Минздрава, жертвами эпидемии коронавируса в стране стали 29 346 человек.

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