400 миллионов доз: четыре страны ЕС подписали контракт на поставку вакцины от COVID-19

Четыре страны ЕС, в том числе Франция, подписали контракт на поставку вакцины от коронавируса с AstraZeneca. Как сообщается в пресс-релизе компании, AstraZeneca может предоставить Евросоюзу 400 миллионов доз вакцины уже к концу 2020 года. Их распределят между всеми нуждающимися странами ЕС в зависимости от численности населения.

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Соглашение на поставки вакцины подписали Франция, Германия, Италия и Нидерланды. В начале июня эти страны организовали «Европейский альянс инклюзивных вакцин», целью которого является оказание помощи в разработке вакцины от COVID-19 и ее распространении.

Вакцина, которую закупят по подписанному контракту, разработана учеными из Оксфордского университета. Сейчас она проходит новый этап клинических испытаний на 10 тысячах взрослых добровольцах. Как говорится на сайте AstraZeneca, компания продаст вакцину по себестоимости и не планирует получать прибыль от контракта. Стоимость поставок в AstraZeneca не сообщили.

Ранее фармацевтическая компания уже подписала контракт на поставку 700 миллионов доз вакцины с США и Великобританией. Еще около миллиарда доз, предназначенных для стран с низким уровнем жизни, по лицензии сможет произвести Индийский институт сыворотки.

В мае президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вакцина от коронавируса должна стать «общественным достоянием», и на ее распространение не должны влиять законы рынка. Эти слова он произнес после того, как глава крупнейшей французской фармацевтической компании Sanofi Пол Хадсон пообещал предоставить вакцину от COVID-19 США раньше, чем другим странам. Власти Франции назвали его позицию «неприемлемой».

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