«Новый путь»: Макрон рассказал французам о будущем после «первой победы» над эпидемией

Глава французского государства Эмманюэль Макрон выступил в воскресенье вечером, 14 июня, с четвертым телевизионным обращением к нации по поводу эпидемии коронавируса. Он подвел первые итоги двух этапов снятия ограничительных санитарных мер и рассказал о решениях, связанных с началом третьей фазы выхода из карантина 15 и 22 июня. Президент также пообещал в июле снова обратиться к нации с изложением основных направлений развития страны и реформ после нынешнего беспрецедентного кризиса.

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Третья фаза выхода из карантина

Начиная с понедельника, 15 июня, вся территория французской метрополии будет объявлена «зеленой зоной» с точки зрения эпидемиологической обстановки, — объявил Эмманюэль Макрон. В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс, которые со 2 июня оставались в «оранжевой зоне», будут сняты сохранявшиеся ограничения. Полностью откроются кафе и рестораны (со 2 июня им разрешено было принимать клиентов только на террасах), а также восстановится нормальная работа предприятий.

«С завтрашнего дня начинается новый этап», объявил президент, призвав к скорейшему восстановлению нормального ритма жизни и работы французской экономики.

С 22 июня французские школы вернутся к нормальному ритму работы для всех учеников. Занятия снова будут обязательны для всех без исключения школьников в обычном режиме. Школы начали открываться с 11 мая, однако из-за строгого санитарного протокола не могли обеспечить прием всех учеников, многие из которых продолжают пока заниматься удаленно.

Президент также объявил о снятии с 15 июня ограничений на посещение родственников во французских домах престарелых.

Макрон также напомнил, что с понедельника снимаются ограничения на перемещения внутри Европейского союза, а с 1 июля будут открываться границы и с другими странами (в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них).

Второй тур муниципальных выборов, как и было уже объявлено, пройдет 28 июня, подтвердил Эмманюэль Макрон. Президент отметил необходимость по-прежнему «избегать (многолюдных) собраний», которые пока будут ограничены строгими правила (их уточнит правительство).

Борьба с эпидемией не окончена

«Это не означает, что вирус исчез и что мы можем полностью потерять бдительность. Нам еще придется долго жить с ним, соблюдать правила физического дистанцирования (…) и следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на тот случай, если вирус вернется с новой силой», — предупредил Макрон. Нынешнюю ситуацию он назвал «первой победой в борьбе с вирусом».

Первые итоги и выводы

Выявленные в ходе эпидемии, санитарного и экономического кризиса «слабые места» президент пообещал «устранить максимально быстро и решительно».

Подводя итоги кризиса, Макрон отметил: «Мы можем гордиться тем, что мы сделали, и можем гордиться нашей страной. Конечно, это испытание выявило наши недостатки и слабые места: нашу зависимость от других континентов в снабжении некоторыми товарами, нашу организационную неповоротливость, социальное и территориальное неравенство. Я хотел бы, чтобы мы извлекли все уроки из того, что мы пережили», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, в середине марта, вводя строгий карантин, французские власти сделали «гуманистический выбор, поставив здоровье граждан выше экономики». Макрон поблагодарил всех французов за проявленное ими «поразительное чувство ответственности». Он вновь выразил особую признательность медикам, а также тем, кто продолжал работать в период карантина в жизненно важных для жизни страны отраслях.

Макрон напомнил, что с начала эпидемии власти Франции мобилизовали для поддержки экономики и граждан «неслыханную» сумму 500 млрд евро. Вызванный этими расходами резкий рост государственного долга не будет компенсироваться повышением налогов, пообещал Макрон.

Восстановление «суверенной» экономики

«Новый этап, который начинается с завтрашнего дня, позволит ускорить восстановление», подчеркнул Макрон. Приоритетом оставшихся двух лет своего президентства и ближайшего десятилетия он назвал обеспечение «независимости во имя лучшей и счастливой жизни». «Наш первый приоритет — восстановить сильную, экологичную, социальную, суверенную и солидарную экономику», заявил президент.

Признав неизбежность банкротств предприятий и сокращения числа рабочих мест, Макрон пообещал «сделать все, чтобы максимально избежать увольнений». Новые рабочие места необходимо создавать, «инвестируя в нашу технологическую, цифровую, промышленную и сельскохозяйственную независимость». Упомянул Макрон и о «возвращении производств» во Францию в тех отраслях, где «это оправданно».

Глава государства подтвердил курс на развитие экономики экологически чистой, а также «социальной и солидарной». Макрон напомнил об идущих сейчас консультациях по реформе здравоохранения. Она предполагает новые инвестиции, повышение оплаты труда медиков и более эффективную организацию всей системы.

Отметил президент необходимость усиления социальной защиты пенсионеров, а также масштабных инвестиций в образование, профессиональную подготовку и занятость молодежи.

Восстановление Франции будет происходить «вместе с Европой», отметил президент, напомнив о франко-германской инициативе по выпуску солидарных долговых обязательств ЕС для финансирования общего развития. Инициатива Франции и Германии воплотилась в план Еврокомиссии по «перезапуску» ЕС на сумму 750 млрд евро.

Единство, расизм и вопросы истории

«Независимость Франции во имя лучшей жизни также требует нашего единства вокруг Республики (и ее ценностей). И это второе главное направление нового этапа» развития, — заявил Макрон, говоря о многочисленных линиях разделения в обществе.

«Мы — нация, в которой каждый, независимо от его происхождения и религии, должен обрести свое место. Так ли это происходит везде и всегда? Нет!», — признал президент.

«Мы будем непримиримы в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией», — подчеркнул Макрон, пообещав «новые сильные решения» в вопросах «равенства возможностей».

Но «благородная борьба» против расизма и дискриминации «сбивается с пути» и становится «неприемлемой», когда ее пытаются использовать «сепаратисты» в интересах замкнутых общин, «превращая в коммунитаризм и ненавистническое или лживое переписывание истории».

«Республика не сотрет из своей истории ни одного следа и ни одного имени. Республика не свергнет ни одного памятника», — заявил президент Макрон на фоне идущих в мире (и во Франции) манифестаций против расизма, а также вновь вспыхнувших споров об истории колониализма, работорговли и памятниках многим историческим деятелям прошлого.

Макрон о полицейских

В своей речи президент упомянул о французских стражах порядка на фоне манифестаций против полицейского насилия и дебатов о расизме в полиции. В ответ сотрудники правоохранительных органов проводят свои акции, выступая против «шельмования» полиции и обвиняя политические власти в отсутствии должной поддержки.

«Мы не сможем построить наше будущее в беспорядке. Без республиканского порядка нет ни безопасности, ни свободы. Этот порядок на нашей земле обеспечивают полицейские и жандармы. Ежедневно они рискуют собой ради нас. И поэтому они заслуживают поддержки государственной власти и признательности нации», — заявил президент Макрон.

Четыре обращения к французам за время эпидемии

Воскресное выступление 14 июня стало четвертым по счету с марта месяца специальным телевизионным обращением президента к французам по поводу эпидемии коронавируса.

С начала эпидемии COVID-19 президент Франции Эмманюэль Макрон уже трижды выступал с телевизионными обращениями к нации. 12 марта он объявил о закрытии школ по всей стране, 16 марта заявил о введении всеобщего строгого карантина, а 13 апреля сообщил о начале поэтапного снятия санитарных ограничений начиная с 11 мая.

Первые этапы снятия карантина: 11 мая и 2 июня

Введенный 17 марта во Франции всеобщий карантин и обязательная изоляция продолжались до 11 мая. На первом этапе снятия санитарных ограничений французы получили возможность выходить из дома без специального формуляра с указанием ограниченного списка неотложных причин для перемещений. Тогда же поэтапно начали возобновлять работу школы. Разрешение вновь приступить к работе получили непродовольственные магазины, библиотеки, небольшие музеи. В общественном транспорте ношение защитных масок стало обязательным.

Вторая фаза отмены ограничительных мер началась 2 июня, когда, в частности, было снят запрет на перемещения только в радиусе 100 км от места жительства. Большинство департаментов страны (кроме Парижа и столичного региона) были объявлены «зеленой зоной» с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Там было разрешено открывать бары, кафе, рестораны, театры и парки развлечений, музеи и зоопарки, кемпинги и туристические базы. По всей стране вновь открылись парки, сады и пляжи. Столица и парижский регион Иль-де-Франс остались в «оранжевой зоне».

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